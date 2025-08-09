YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınında hasar gören Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını ilk etapta Saçaklı köyünde 26'sı konut, 17'si ahır ve depo olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

09 Ağustos 2025
Çanakkale'de yangından etkilenen noktalarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, yaraların hızla sarılacağı belirterek şu ifadeleri kullandı:

"43 bağımsız bölüm ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi"

"Çanakkale Bayramiç'te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları hızla başladı. Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Saçaklı Köyü'nde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edilmiştir. Diğer köylerdeki hasar tespit işlemleri de devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız.",

