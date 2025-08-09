İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), toplam 4.400 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlan edilen kadrolar, temizlik hizmetleri, güvenlik görevliliği ve teknik destek alanlarında olacak. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirecek ve işlemler yalnızca Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yürütülecek.

Temizlik personeli alımı: 2.750 kişi işe alınacak

GSB'nin yayımladığı ilana göre temizlik personeli pozisyonları için toplam 2.750 kişi istihdam edilecek. Bu kapsamda;

-1.251 erkek aday

-1.499 kadın aday

KPSS P94 puan türü esas alınarak değerlendirme yapılacak. Adayların lise veya dengi okullardan mezun olması ve üniversitelerde aktif öğrenci olmaması şartı aranıyor. Başvuru süresi 17 Ağustos 2025'e kadar devam edecek.

Güvenlik ve teknik kadrolara 1.650 alım yapılacak

Bakanlık ayrıca güvenlik ve destek hizmetleri için 1.650 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

1.150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

-150 lisans mezunu (75 erkek - 75 kadın)

-1.000 ön lisans mezunu (554 erkek - 446 kadın)

500 Teknik Destek Personeli (Bakım-Onarım)

-137 elektrik teknisyeni

-143 sıhhi tesisatçı

-220 iklimlendirme personeli

Bu pozisyonlar için KPSS P3, P93 ve P94 puan türlerinden en az 50 puan almış olmak gerekiyor. Güvenlik görevlisi adaylarının ayrıca özel güvenlik kimliği, geçerli sağlık kurulu raporu ve 40 yaş altı olması şartı bulunuyor.

Başvurular sadece elektronik ortamdan alınacak

Tüm adaylar, başvurularını 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sistemi aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Değerlendirme yalnızca KPSS puanına göre yapılacak

Personel alım süreci sözlü sınav yapılmaksızın yalnızca KPSS puanı sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Puanı yüksek olan adaylardan başlayarak asil ve yedek listeler oluşturulacak. Puan eşitliği durumunda mezuniyet tarihi ve doğum tarihi dikkate alınacak.