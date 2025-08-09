Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 otomobil, panelvan, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yavaşlayan trafik akışı nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil çarpıştı.

