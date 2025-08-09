YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
İstanbul'a 650 milyon dolarlık afet kaynağı

Dünya Bankasından İstanbul'un afet ve iklim dirençliliğinin artırılması, afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 650 milyon dolarlık dış finansman temin edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 13:27, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 13:28
İstanbul'a 650 milyon dolarlık afet kaynağı

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin yurt dışından uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunca İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi onaylandı. Proje kapsamında İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından kullanılmak üzere 650 milyon dolar tutarında finansman sağlandı.

İPKB tarafından yürütülecek projeyle, İstanbul'un afet ve iklim dirençliliğinin artırılması, deprem sonrasında kendi kendine yetebilen ve iklim dostu binaların inşa edilmesi, afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul'un dönüşümüne 5,4 milyar dolar destek

Projeyle, kritik kamu binaları ve acil durum müdahale tesislerinin deprem ve iklim risklerine dayanıklı, yüksek dirençli yapılar olarak yeniden tasarlanması ve inşa edilmesi hedefleniyor.

Yeşil altyapı ve iklim uyumlu kentsel alan düzenlemeleri ile aşırı sıcaklar ve sel risklerinin azaltılması, sürdürülebilir su ve enerji yönetimi çözümlerinin desteklenmesi ve İstanbul'un uzun vadeli iklim uyumunun güçlendirilmesi de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Böylece, diğer kreditörlerden de sağlanan finansmanla birlikte İstanbul'un afetlere dirençliliğinin artırılması için sağlanan uygun koşullu dış kaynak tutarı yaklaşık 5,4 milyar dolara çıkacak.

"Dünya Bankası ile ortaklığımız sürecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin olumlu sonuçlarının alındığını belirterek, "Bu başarılı ortaklık, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla İstanbul'un depreme hazırlık süreci ile afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi ve kentsel dirençliliğin artırılmasına yönelik kamu yatırımlarına desteklerimiz güçlü şekilde devam edecek." dedi.

