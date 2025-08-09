Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
İdari Uygulamalar

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde 3 yılı geride bıraktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3 yıl önce milli enerji filosuna katılan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz ve Karadeniz'de başarıyla görevine devam ettiğini, 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 12:41, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 12:37
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde 3 yılı geride bıraktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 3 yıl önce milli enerji filosuna dahil edilen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 7. nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alıyor.

Uzunluğu 238, genişliği 42 metreyi bulan gemi, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme ve 12 bin 120 metreye kadar sondaj yapabilme gibi teknik özellik ve donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Milli enerji filosuna dahil edilmesinin ardından gerekli hazırlıkları tamamlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 9 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ilk görev yeri olan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı.

9 kuyuda sondaj

Abdülhamid Han, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sondaj yaptı.

Akdeniz'de Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüten ve Karadeniz'deki ilk sondajını ise 8 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştiren Abdülhamid Han, Karadeniz'de ayrıca Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28, Göktepe-3 kuyularında sondaj faaliyetlerini tamamladı.

Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarını mayısta tamamlayan Abdülhamid Han, Karadeniz'den gelen yeni müjdenin de mimarı oldu. Gemi, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı.

Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacı yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabileceği, keşfin ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han, çalıştığı 10'uncu kuyudaki faaliyetlerine de devam ediyor. Gemi, halihazırda Karadeniz'deki Türkali-33 kuyusunda sondaj çalışmaları yürütüyor.

Derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"3 yıl önce bugün enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni keşifler için ilk görevine yelken açtı. Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; Enerjide Tam Bağımsız Türkiye."

