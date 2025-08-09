Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde 3 yılı geride bıraktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 3 yıl önce milli enerji filosuna dahil edilen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 7. nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alıyor.

Uzunluğu 238, genişliği 42 metreyi bulan gemi, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme ve 12 bin 120 metreye kadar sondaj yapabilme gibi teknik özellik ve donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Milli enerji filosuna dahil edilmesinin ardından gerekli hazırlıkları tamamlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 9 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ilk görev yeri olan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı.

9 kuyuda sondaj

Abdülhamid Han, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sondaj yaptı.

Akdeniz'de Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüten ve Karadeniz'deki ilk sondajını ise 8 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştiren Abdülhamid Han, Karadeniz'de ayrıca Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28, Göktepe-3 kuyularında sondaj faaliyetlerini tamamladı.

Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarını mayısta tamamlayan Abdülhamid Han, Karadeniz'den gelen yeni müjdenin de mimarı oldu. Gemi, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı.

Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacı yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabileceği, keşfin ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han, çalıştığı 10'uncu kuyudaki faaliyetlerine de devam ediyor. Gemi, halihazırda Karadeniz'deki Türkali-33 kuyusunda sondaj çalışmaları yürütüyor.

Derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"3 yıl önce bugün enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni keşifler için ilk görevine yelken açtı. Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; Enerjide Tam Bağımsız Türkiye."