Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen barış görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Hakkaniyetli bir barıştan herkes kazançlı çıkacaktır. İyi komşuluk ve sınırlara karşılıklı saygı duyulan bir ortam, herkesin lehine olacaktır. Türkiye olarak Kafkaslar'da barış, istikrar ve refahı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, bölgedeki barış sürecinin önemine dikkat çekiyor.

Kafkaslar'da Barış Süreci ve Türkiye'nin Rolü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NEXT Sosyal'de yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'da barışa yönelik ortak deklarasyona imza atmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yılmaz, gelişmenin kalıcı barış ile sonuçlanmasını dilediklerini ifade etti.

Barışın Bölgesel Etkileri

Barışın sağlanmasının sadece iki ülke için değil, Kafkaslar'ın genelinde huzur ve refah anlamına geldiğini vurgulayan Yılmaz, kalıcı barışın Türkiye'nin Kafkaslar'la ve Orta Asya başta olmak üzere bağlantılı bölgelerle ekonomik ilişkilerine de katkıda bulunacağını söyledi. Ticaretten yatırımlara, turizmden enerjiye, lojistikten altyapıya birçok sektörde fırsatlar oluşacağını belirtti. Ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra Doğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınma süreci de olumlu etkilenecektir dedi.

Barışa Katkı Sunan Liderler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan 'ın, çeşitli kesimlerin muhalefetine rağmen ülkesi için barışı savunduğu ve takdiri hak ettiği belirtildi.

Bugünlere gelinmesinde gösterdiği liderlik için Sayın Aliyev'e teşekkür edildi.

Kritik dönemlerde kardeş Azerbaycan'a verdiği stratejik destek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlar sunuldu.

Kafkaslar'da barış, istikrar ve refahı desteklemeye devam edeceğiz.