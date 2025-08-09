05.08.2023'ten Önce Onaylanmış Tüm Özel Öğretim Kurumları Yönetmelikleri Yürürlükten Kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 05.08.2025 tarihli ve 137590021 sayılı yazısıyla önemli bir duyuru yaptı. 05 Ağustos 2023 tarihinden önce onaylanmış tüm Özel Öğretim Kurumları yönetmelikleri yürürlükten kaldırıldı.

Bu karar, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin GEÇİCİ MADDE 19 hükmüne dayanıyor. Söz konusu maddeye göre, yürürlük tarihinden önce faaliyette bulunan okullar, yönetmeliklerini 46. maddenin birinci fıkrası doğrultusunda iki yıl içinde yeniden düzenleyerek Bakanlığın onayına sunmak zorunda.

Kurum Yönetmeliği Düzenleme Süreci

Özel okullar, talep etmeleri halinde 5. madde , 46. madde ve 51. madde hükümleri doğrultusunda kurum yönetmeliği hazırlayabilir.

, ve hükümleri doğrultusunda kurum yönetmeliği hazırlayabilir. Kurum yönetmeliklerinde başarı notu , devam-devamsızlık gibi Bakanlıkça uygun görülmeyen hususlar yer alamaz.

, gibi Bakanlıkça uygun görülmeyen hususlar yer alamaz. Farklı yönetmelik uygulayan kurumların bilgileri MEBBİS sistemine işlenir.

sistemine işlenir. Kurumlar, her 8 yılda bir yönetmeliklerini Bakanlık onayına sunmak zorundadır.

Sonuç