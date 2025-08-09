Manisa'da yolcu otobüsü alev aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, D300 Karayolu Jandarma Kavşağı yakınlarında, İ.P. idaresindeki ve İzmir'den Konya istikametine sefer yapan yolcu otobüsünde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Yangının Başlama Anı ve Müdahale

Otobüsün motor bölümünde başlayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Trafik Akışında Yaşananlar

istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır.



