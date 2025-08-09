Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 474,7 lira ile 21 bin 776,1 lira arasında değişecektir. Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlenmiştir.

Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Lüks inşaatlar: 9.934,52 lira ile 21.776,1 lira arasında

9.934,52 lira ile 21.776,1 lira arasında Birinci sınıf inşaatlar: 4.192,52 lira ile 14.562,37 lira arasında

4.192,52 lira ile 14.562,37 lira arasında İkinci sınıf inşaatlar: 2.953,45 lira ile 9.866,25 lira arasında

2.953,45 lira ile 9.866,25 lira arasında Üçüncü sınıf inşaatlar: 997,65 lira ile 6.719,7 lira arasında

997,65 lira ile 6.719,7 lira arasında Basit inşaatlar: 474,7 lira ile 3.030,52 lira arasında

Diğer Binalar İçin Düzenlemeler

Tebliğle birlikte fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlenmiştir.