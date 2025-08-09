Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine dair memnuniyetini dile getirdi ve Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 17:43, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 17:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bu önemli görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler detaylı şekilde ele alındı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, iki liderin özellikle barış süreci ve bölgesel istikrar konularına vurgu yaptığı belirtildi.
Görüşmenin Detayları
- Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
- Bölgesel konular masaya yatırıldı.
- Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyetle karşılandı.
Barış ve İstikrar Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Ayrıca, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına katkı sağlayacağını ifade etti.
Türkiye'nin Desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini aktardı.