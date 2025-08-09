İletişim Başkanı Duran'dan: Barış sürecine katkımız büyük

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için ortak deklarasyon imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

Burhanettin Duran'ın Açıklamaları

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en somut hali olan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır."

Barış ve Diplomasi Vurgusu

Ermenistan'ın , barışın ve diplomasinin savaş ve gerilimden daha faydalı olduğunu gördüğü belirtildi.

, barışın ve diplomasinin savaş ve gerilimden daha faydalı olduğunu gördüğü belirtildi. Aksine teşviklere rağmen barıştan yana tavır gösterdiği ifade edildi.

gösterdiği ifade edildi. Türkiye , bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerde bulunmaya devam edecektir.

, bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerde bulunmaya devam edecektir. Sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için yapıcı girişimlerin destekleneceği ve taraflarla yakın irtibatta olunacağı vurgulandı.



