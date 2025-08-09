Tokat'ta kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir acıya neden oldu.

Şeymanur (28) ve Emrah Çelik (32) çifti ile 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ve akrabaları Döndü Polat (56), yaşanan kazada hayatını kaybetti. Bursa'da yaşayan aile, Almus ilçesi Kolköy'deki yayla şenliğine katılmak için yola çıkmıştı. Kazanın ardından köyde düzenlenmesi planlanan şenlik de iptal edildi. Olay, bölge halkı ve aile yakınları arasında derin üzüntüye yol açtı.

Kazanın Detayları

Kaza, Karayün mevkisi Çekerek-Zile kara yolunda gerçekleşti.

Emrah Çelik yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil, karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi (44) idaresindeki 60 AFZ 583 plakalı otomobille çarpıştı.

Cenaze ve Şenlik İptali

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, Almus ilçesi Kolköy'de köy camisinde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın ardından, Kolköy'de düzenlenmesi planlanan yayla şenliği iptal edildi.



