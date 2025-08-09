İstanbul'da markette taciz iddiası: 1 gözaltı
Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir markette kadını elle taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 14:59, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 15:00
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette iddia göre bir taciz olayı yaşandı.
Market içerisinde yanında çocuğu bulunan bir kadını fiziki olarak taciz ettiği söylenen A.Z. (31) ile kadın arasında tartışma çıktı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çıkan tartışma kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis ekipleri A.Z.'yi gözaltına aldı.
A.Z.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.