Evdeki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
Sultangazi'de evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 08:53, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 09:12
İstanbul Sultangazi'de bir evde taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
YARALILAR, HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.