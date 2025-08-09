Antalya'nın denizi bile yanıyor: Deniz suyu 32 derece

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Antalya'nın denizi bile yanıyor: Deniz suyu 32 derece

Antalya'da kavurucu sıcaklar etkisini artırıyor. Termometreler 45 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı da 32 dereceye çıktı. Tatilciler ve yerel halk serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hayvanlar bile gölgelik alanlarda dinlenirken, vatandaşlar onlara su verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 17:29, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 17:30
Yazdır
Antalya'nın denizi bile yanıyor: Deniz suyu 32 derece

Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi, sıcak havadan bunalanlar kendilerini denize attı.

Kentteki deniz suyu sıcaklığının da artış gösterip 32 dereceye kadar çıktı. Tatilciler, dışarıdaki kavurucu sıcaktan dolayı uzun süre denizden çıkmadı.

Turizm kenti Antalya adeta sıcaktan kavruluyor. Kentte termometreler öğle saatlerinde 45 dereceye kadar çıkarken, alev esen rüzgarla birlikte sokaklar boşaldı. Kavurucu sıcaklardan dolayı vatandaşlar kendilerini gölgelik ve sahil kenarlarına attı. İnsanlar kadar hayvanlar da güneşe çıkmayıp gölge olan noktalarda dinlendi. Hayvanlara vatandaşlar tarafından da su verildiği gözlendi.

Serinlemek isteyenlerin adresi ise her zamanki gibi Konyaaltı Sahili oldu. Deniz suyu sıcaklığının ise 32 dereceye kadar çıkıp artış gösterdiği kentte, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü sahili adeta doldurdu. Sıcaktan dolayı çoğu tatilci, sudan uzun süre çıkamayıp Akdeniz'in sularında kulaç atarak serinledi.

"Yolda bayılacak gibi oldum"

Sahile ailesiyle birlikte Döşemealtı ilçesinden gelen 13 yaşındaki Muzaffer Emre Şahin, "Deniz buz gibi. Dışarıdaki taşlar sıcak olduğundan denizde kalasım geliyor. Yolda bayılacak gibi oldum. Oturdum bir ağacın altına, sonra gelip suya atlayınca rahatladım" dedi.

"Antalya'yı seviyoruz"

Ankara'dan tatil için gelen Deniz Özkan da "Bana nem bana yaradığı için ben rahatım. Çocuklar biraz rahatsız oluyor. İster istemez biraz rahatsızlık oluyor ama ben o kadar yadırgamıyorum. Çünkü benim vücudum nemi seviyor. O yüzden bir daralma, sıkıntı yaşamıyorum. Çocuklar eğleniyor, Antalya'ya sürekli geldiğimiz için seviyoruz burayı" ifadelerini kullandı.

Sahilde güneşin keyfini çıkaran Asyanur Özkan ise, "Antalya gayet güzel ama çok nemli. O yüzden kötü oluyor ama deniz çok güzel" dedi.

Kentte yaşayan Arya Durugiller de, "Ben zaten burada yaşıyorum, çok nemli ama ben buranın havasına alışkınım" diye konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber