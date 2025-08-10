İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!

İkinci el araba piyasasında genellikle 1 ila 5 yaş arasındaki ve 1 milyon liranın üzerindeki araçlar talep görüyor. Son dönemde, özellikle yüksek fiyatlı ve daha yeni araçlara olan ilgi artmış durumda. Araç alıcıları, tamirciyle uğraşmak istemiyor, yüksek kilometreli ya da boyalı ve kazalı araçlardan uzak duruyor. Bu nedenle, 1 ila 5 yaş arasındaki araçlara talep oldukça fazla.

İkinci El Otomobil Piyasasında Son Durum

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el otomobil piyasasında geçen yıla göre biraz daha hareketlilik olduğunu belirtti. Genellikle 1 milyon liranın üzerindeki araçların alındığını ifade eden Yanık, "1 milyon liranın altındaki araçlara talep azaldı" dedi. Araç alanlar, tamirciyle uğraşmak istemiyor ve kilometre yapmış, boyalı ya da kazalı araç istemiyor.

Satışların Dağılımı ve Elektrikli Araçlar

İkinci eldeki satışların yüzde 60'ı yenilenme amaçlı gerçekleşiyor.

gerçekleşiyor. Yüzde 40'ı ise yeni araba alma telaşında.

Elektrikli araçların furyası başladı ancak elektrikli araçları alanlar pek memnun değil.

Memnun kalmayanlar tekrar dizel araçlara yöneliyor.

Şu anda yine en çok dizel araçlar revaçta.

Sigorta Fiyatlarındaki Değişkenlikler

Yanık, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki değişkenliklere tepki göstererek, "Örneğin 1 milyon liralık araç alıyorsunuz. Trafik sigortası ve kasko poliçesi düzenleniyor. Yan sanayi mi orijinal mi çıkma mı istersiniz? diye soruluyor. Hepsinin fiyatı sürekli değişiyor. Bir saat önce 30 bin lira olan fiyat, bir saat sonra 40 bin lira olabiliyor. Orijinalini isterseniz 50 bin lira diyorlar. Bu durum çok kafa karışıklığına yol açıyor. Kasko yapsak mı yapmasak mı diye düşünüyor. Sigortalı araç sayısı azaldı diyorlar ama nedenine bakan yok. Sigorta fiyatları yerinde durmuyor. 5-10 sigorta şirketi elinde 80 milyon oyuncak olmuş." ifadelerini kullandı.

Kredi Kartı Satışları ve Piyasa Hareketliliği

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir, kredi kartlarındaki taksitlerin artırılmasından sonra araç satışlarının biraz hareketlendiğini kaydetti. İkinci elde maliyetlerin yükseldiğini ve kar oranlarının yüzde 2-3'lere düştüğünü belirten Özdemir, "Önceki yıllara göre işlerimiz çok düştü. Herkes aracını yenilemek istiyor, 1 milyonun üzerindeki araçları istiyor ancak ekseriya paraları yetmiyor. 200-300 bin liraya araba satarken daha iyi kazanıyorduk" dedi.



