E-İmza Çetesinin Sır Perdesi Aralanıyor! Kim Bu Kod İsimli Kişiler

Limon Fiyatları El Yakıyor: Tanesi 24 TL!
Limon Fiyatları El Yakıyor: Tanesi 24 TL!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Ünlü Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Ünlü Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

E-İmza Çetesinin Sır Perdesi Aralanıyor! Kim Bu Kod İsimli Kişiler

E-İmza çetesinde Pablo, Alex, Şef ve Miço gibi kod adlarıyla anılan şüpheliler, sahte belge düzenleyip yurt dışı bağlantılar kuruyor. Savcılık, bu gizemli isimlerin peşinde! Olayın perde arkası ve şaşırtıcı detaylar haberimizde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 08:05, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 08:01
Yazdır
E-İmza Çetesinin Sır Perdesi Aralanıyor! Kim Bu Kod İsimli Kişiler

E-İmza çetesiyle ilgili hazırlanan iddianamede birçok kod isim yer alıyor. Bu kod isimlerden bazıları bilinirken, bazıları ise kim olduğu merak ediliyor.

Savcılık, bir kısmı yurt dışıyla da irtibatlı olan bu kod isimleri kullananların kimler olduğunu araştırıyor. Özellikle Ziya Hoca olarak bilinen şüpheli Ziya Kadiroğlu, savcılıkta verdiği ifadede "Pablo" kod adlı kişinin ismini ve kim olduğunu bilmediğini belirtti. "Alex" kod adlı çete üyesi ise bilgisayar kurdu olarak tanınıyor. Kadiroğlu, diğer şüpheliler hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu.

Kod İsimler ve Çete Üyeleri

  • Pablo: Kimliği bilinmeyen ve WhatsApp üzerinden iletişim kurulan kişi. Diploma taleplerini ileten kişi olarak tanımlanıyor.
  • Alex: Bilgisayar kurdu olarak bilinen çete üyesi.
  • Şef: Makedonya'da eğitim danışmanlığı yapan ve ülkeler arası öğrenci götürüp getiren kişi. Belge başına 15 bin TL ile 20 bin TL arasında para aldığı belirtiliyor.
  • MİÇO: Birlikte gözaltına alınan Mıhyeddin Yakışır. IBAN numarası kendisine ait ve borç para istemiştir.
  • Fuat Tanış: Hesabına gönderilen belgeler karşılığında 50 bin TL alınmıştır. "15-20 iş" ifadesi, toplu belge isteyen birilerini bulması ve karşılığında 300 bin TL talep edileceği anlamına geliyor.
  • Marduk: Birlikte gözaltında olunan Gökay Celal Gülen.

İşleyiş ve Ödeme Detayları

Online başvuru girişini yaptıktan sonra talep eden kişiden 1.000 TL ile 5 bin TL arasında ödeme alındığı, bu ödemelerin genellikle eski eşi Nurgül Yalçın'a ait Yapı Kredi Bankası hesabına yatırıldığı veya elden peşin alındığı ifade edildi. Diploma çıkarılacak kişinin talebine göre olmayan bölümler Pablo'ya iletiliyor, Pablo da talep eden kişiye sorarak uygun bir bölüm seçmesini sağlıyordu.

BELGE BAŞINA 50 BİN LİRA

Kadiroğlu, Pablo'nun sürekli başka kişilere ait kimlik belgeleri atmasının sebebinin belge ya da diploma istemesi olduğunu belirtti. Belge karşılığında istenen 50 bin TL, hazırlanan belgeye karşılık talep edilen ücretti. Hazırlanan belgelerin teslimi sonrası gizliliğe dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

Ek Bilgiler

Cilt bakımı ve makyaj ustalık-kalfalık belgesi çıkarılması ile ilgili konuşmalar da MEB sistemine girişi yapılacak belgeler hakkındaydı. Bahsi geçen tutarlar, belge karşılığında talep edilen ücretlerdir.

GAMZE ERDOĞAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber