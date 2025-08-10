E-İmza Çetesinin Sır Perdesi Aralanıyor! Kim Bu Kod İsimli Kişiler

E-İmza çetesiyle ilgili hazırlanan iddianamede birçok kod isim yer alıyor. Bu kod isimlerden bazıları bilinirken, bazıları ise kim olduğu merak ediliyor.

Savcılık, bir kısmı yurt dışıyla da irtibatlı olan bu kod isimleri kullananların kimler olduğunu araştırıyor. Özellikle Ziya Hoca olarak bilinen şüpheli Ziya Kadiroğlu, savcılıkta verdiği ifadede "Pablo" kod adlı kişinin ismini ve kim olduğunu bilmediğini belirtti. "Alex" kod adlı çete üyesi ise bilgisayar kurdu olarak tanınıyor. Kadiroğlu, diğer şüpheliler hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu.

Kod İsimler ve Çete Üyeleri

Pablo: Kimliği bilinmeyen ve WhatsApp üzerinden iletişim kurulan kişi. Diploma taleplerini ileten kişi olarak tanımlanıyor.

Alex: Bilgisayar kurdu olarak bilinen çete üyesi.

Şef: Makedonya'da eğitim danışmanlığı yapan ve ülkeler arası öğrenci götürüp getiren kişi. Belge başına 15 bin TL ile 20 bin TL arasında para aldığı belirtiliyor.

MİÇO: Birlikte gözaltına alınan Mıhyeddin Yakışır . IBAN numarası kendisine ait ve borç para istemiştir.

Fuat Tanış: Hesabına gönderilen belgeler karşılığında 50 bin TL alınmıştır. "15-20 iş" ifadesi, toplu belge isteyen birilerini bulması ve karşılığında 300 bin TL talep edileceği anlamına geliyor.

Marduk: Birlikte gözaltında olunan Gökay Celal Gülen.

İşleyiş ve Ödeme Detayları

Online başvuru girişini yaptıktan sonra talep eden kişiden 1.000 TL ile 5 bin TL arasında ödeme alındığı, bu ödemelerin genellikle eski eşi Nurgül Yalçın'a ait Yapı Kredi Bankası hesabına yatırıldığı veya elden peşin alındığı ifade edildi. Diploma çıkarılacak kişinin talebine göre olmayan bölümler Pablo'ya iletiliyor, Pablo da talep eden kişiye sorarak uygun bir bölüm seçmesini sağlıyordu.

BELGE BAŞINA 50 BİN LİRA

Kadiroğlu, Pablo'nun sürekli başka kişilere ait kimlik belgeleri atmasının sebebinin belge ya da diploma istemesi olduğunu belirtti. Belge karşılığında istenen 50 bin TL, hazırlanan belgeye karşılık talep edilen ücretti. Hazırlanan belgelerin teslimi sonrası gizliliğe dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

Ek Bilgiler

Cilt bakımı ve makyaj ustalık-kalfalık belgesi çıkarılması ile ilgili konuşmalar da MEB sistemine girişi yapılacak belgeler hakkındaydı. Bahsi geçen tutarlar, belge karşılığında talep edilen ücretlerdir.

