Mutfakta Fark Yaratan Özel Şefler

Bursa'da yaşayan tüm özel gereksinimli bireylerin, sosyal yaşamın her alanında engelsiz bir şekilde yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde de çok özel bir etkinliğe imza attı. Melek Yüzler Down Sendromu Derneği ve Referans Mutfak Akademisi işbirliğinde düzenlenen yemek yapma etkinliği 10 down sendromlu çocuk ve ailelerinin katılımıyla Referans Akademi mutfağında gerçekleştirildi.