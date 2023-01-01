Mutfakta Fark Yaratan Özel Şefler

Down sendromunun tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olduğunu, ancak sosyalleşme ve eğitime yönelik etkinliklerin bu özel çocuklar için çok önemli olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı bir etkinliğe imza attık. Çocuklarımız bugün yemek yaparak hünerlerini sergilediler. Bir şeyi başarabildiğini görmek onların motivasyonu için önemli. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hayat farklılıklarla daha güzel. Artı bir farkla çocuklarımız çok güzel' dedi.