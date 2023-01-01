Birlikte Tüketildiğinde Zehirleyen Yiyecekler Neler?

ERİK/ ŞEFTALİ

Erik ve şeftalinin asit oranı oldukça fazladır. Bu meyveler mide asidini arttırabilir. Uzmanlar bu meyvelerin birlikte tüketilmesini önermez. Bunun yanı sıra her iki meyve de alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu iki meyvenin bir arada tüketilmesi reflü ve mide delinmesi gibi hastalıklara yol açabilir.