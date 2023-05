Birlikte Tüketildiğinde Zehirleyen Yiyecekler Neler?

BALIK / YOĞURT

Her ikisi de çabuk bozulan yiyecekler olduğundan birlikte tüketilmemesi öneriliyor. Birinin bile biraz bozulmuş, tarihinin geçmiş olması her şeyi değiştirebiliyor.

NCBI'ın açıklamasına göre her iki besinde de meydana gelen küçük bir bozulma birbirini etkileyerek zehirlenmeye yol açabilir.