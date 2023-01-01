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Birlikte Tüketildiğinde Zehirleyen Yiyecekler Neler?

Köfte ve patatesi aynı anda pişirip tüketenler dikkat!

  1. Lezzet olarak birbirine yakıştığını düşündüğümüz yiyecekleri beraber tüketmeyi seviyoruz. Ancak yan yana geldiğinde sağlımız açısından tehdit olabilecek yiyecekler olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmeyen yiyecekler..

    Lezzet olarak birbirine yakıştığını düşündüğümüz yiyecekleri beraber tüketmeyi seviyoruz. Ancak yan yana geldiğinde sağlımız açısından tehdit olabilecek yiyecekler olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmeyen yiyecekler..

  2. KAVUN / KARPUZ İki meyvede de şeker ve sıvı oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden faydalı bu besinler birlikte tüketildiğinde zararlı besinler haline gelebilir. Kanı fazla sulandırabilir ya da yüksek tansiyona neden olabilir. Şeker hassasiyeti olan kişiler bu iki meyveyi kesinlikle bir arada tüketmemelidir.

    KAVUN / KARPUZ İki meyvede de şeker ve sıvı oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden faydalı bu besinler birlikte tüketildiğinde zararlı besinler haline gelebilir. Kanı fazla sulandırabilir ya da yüksek tansiyona neden olabilir. Şeker hassasiyeti olan kişiler bu iki meyveyi kesinlikle bir arada tüketmemelidir.

  3. BALIK / YOĞURT <br> Her ikisi de çabuk bozulan yiyecekler olduğundan birlikte tüketilmemesi öneriliyor. Birinin bile biraz bozulmuş, tarihinin geçmiş olması her şeyi değiştirebiliyor. <br> NCBI'ın açıklamasına göre her iki besinde de meydana gelen küçük bir bozulma birbirini etkileyerek zehirlenmeye yol açabilir.

    BALIK / YOĞURT
    Her ikisi de çabuk bozulan yiyecekler olduğundan birlikte tüketilmemesi öneriliyor. Birinin bile biraz bozulmuş, tarihinin geçmiş olması her şeyi değiştirebiliyor.
    NCBI'ın açıklamasına göre her iki besinde de meydana gelen küçük bir bozulma birbirini etkileyerek zehirlenmeye yol açabilir.

  4. SİRKE / PİRİNÇ <br> Pirinç lifli içeriğe sahip bir yiyecektir. Bu yüzden de son derece faydalıdır. Fakat turşu gibi sirke içeren besinlerle beraber tüketildiğinde bu faydalı özelliğini kaybeder.

    SİRKE / PİRİNÇ
    Pirinç lifli içeriğe sahip bir yiyecektir. Bu yüzden de son derece faydalıdır. Fakat turşu gibi sirke içeren besinlerle beraber tüketildiğinde bu faydalı özelliğini kaybeder.

  5. NAR / KIRMIZI ET <br> Tuzlanmış et ve nar ya da üzüm gibi meyveler birlikte tüketilmesi doğru olan yiyecekler değildir. Bu tip meyveler kan yapıcı özelliğe sahiptir. Hal kırmızı ette de böyle olunca fazla kan yapıcı madde bir arada vücuda alınmış olur. Bu durum ise alerjiye sebebiyet verebilir.

    NAR / KIRMIZI ET
    Tuzlanmış et ve nar ya da üzüm gibi meyveler birlikte tüketilmesi doğru olan yiyecekler değildir. Bu tip meyveler kan yapıcı özelliğe sahiptir. Hal kırmızı ette de böyle olunca fazla kan yapıcı madde bir arada vücuda alınmış olur. Bu durum ise alerjiye sebebiyet verebilir.

  6. ERİK/ ŞEFTALİ <br>Erik ve şeftalinin asit oranı oldukça fazladır. Bu meyveler mide asidini arttırabilir. Uzmanlar bu meyvelerin birlikte tüketilmesini önermez. Bunun yanı sıra her iki meyve de alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu iki meyvenin bir arada tüketilmesi reflü ve mide delinmesi gibi hastalıklara yol açabilir.

    ERİK/ ŞEFTALİ
    Erik ve şeftalinin asit oranı oldukça fazladır. Bu meyveler mide asidini arttırabilir. Uzmanlar bu meyvelerin birlikte tüketilmesini önermez. Bunun yanı sıra her iki meyve de alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu iki meyvenin bir arada tüketilmesi reflü ve mide delinmesi gibi hastalıklara yol açabilir.

  7. MUZ/ SÜT<br> Muz ve süt kombinasyonun sağlıksız olduğunu söylemek inandırıcı gelmeyebilir. Ancak bilim insanlarına göre bu iki besin birlikte tüketilmemeli. Yoğun tüketildiği zaman kalori alımını hızlandırıyor ve kilo alımına neden oluyor. Ayrıca bu iki gıdanın beraber tüketilmesi toksik maddelerin oluşmasına neden olabiliyor.

    MUZ/ SÜT
    Muz ve süt kombinasyonun sağlıksız olduğunu söylemek inandırıcı gelmeyebilir. Ancak bilim insanlarına göre bu iki besin birlikte tüketilmemeli. Yoğun tüketildiği zaman kalori alımını hızlandırıyor ve kilo alımına neden oluyor. Ayrıca bu iki gıdanın beraber tüketilmesi toksik maddelerin oluşmasına neden olabiliyor.

  8. EKMEK / REÇEL <br>Kahvaltıda vazgeçilmez olabilen ekmek ve reçel ikilisi karbonhidrat ve şeker açısından çok yüksek. Ayrıca reçel hızlı acıkmaya neden oluyor. İşlenmiş reçeller özellikle sindirim sistemi için oldukça zararlı. Ekmek yine sindirildikten sonra şekere dönüşür, bu nedenle çok fazla şeker alarak hızlı acıkırsınız.

    EKMEK / REÇEL
    Kahvaltıda vazgeçilmez olabilen ekmek ve reçel ikilisi karbonhidrat ve şeker açısından çok yüksek. Ayrıca reçel hızlı acıkmaya neden oluyor. İşlenmiş reçeller özellikle sindirim sistemi için oldukça zararlı. Ekmek yine sindirildikten sonra şekere dönüşür, bu nedenle çok fazla şeker alarak hızlı acıkırsınız.

  9. HAMBURGER / PATATES<br> Fastfood olarak bilinen hamburger ve patates kızartması sık sık tüketilmemeli. Çok fazla karbonhidrat içeren bu iki besin kan şekerini yükseltiyor. Hatta uzmanlara göre hamburgerin yanında patates kızartması yemek yerine bir tane daha hamburger yemek daha sağlıklı.

    HAMBURGER / PATATES
    Fastfood olarak bilinen hamburger ve patates kızartması sık sık tüketilmemeli. Çok fazla karbonhidrat içeren bu iki besin kan şekerini yükseltiyor. Hatta uzmanlara göre hamburgerin yanında patates kızartması yemek yerine bir tane daha hamburger yemek daha sağlıklı.

  10. PORTAKAL / SÜT<br> Güne başlarken özellikle çocukların gelişimi için verilen portakal suyu ve süt, aslında mideye oldukça zararlı. Portakal suyu asidik yapısı nedeniyle midedeki sindirim enzimlerinin yapısını değiştirirken, süt ise zaten sindirimi zor olan bir besin. Bu nedenle aynı anda içilmesi kesinlikle tavsiye edilmiyor.

    PORTAKAL / SÜT
    Güne başlarken özellikle çocukların gelişimi için verilen portakal suyu ve süt, aslında mideye oldukça zararlı. Portakal suyu asidik yapısı nedeniyle midedeki sindirim enzimlerinin yapısını değiştirirken, süt ise zaten sindirimi zor olan bir besin. Bu nedenle aynı anda içilmesi kesinlikle tavsiye edilmiyor.

  11. KÖFTE / PATATES <br> Et ve patates genellikle beraber tüketilir. Ancak uzmanlara göre hem protein hem nişasta birleşimi çeşitli sindirim sorunlarına neden oluyor.

    KÖFTE / PATATES
    Et ve patates genellikle beraber tüketilir. Ancak uzmanlara göre hem protein hem nişasta birleşimi çeşitli sindirim sorunlarına neden oluyor.