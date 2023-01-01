Öğrencilere Vergisiz Cep Telefonu Satışı Başladı Mı?

HANGİ TELEFONLAR VERGİSİZ ALINABİLECEK? Öte yandan destek uygulamasına hangi cep telefonu modellerinin dahil edileceğine yönelik ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bir çalışma yürütülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu?yla (BTK) birlikte bu uygulamaya dahil edilecek cep telefonlarının kalitesini ölçecek. 9500 lira ücret skalasını yakalayan her telefon bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Telefonların internet bağlantı hızları ile kalitelerine bakılacak. BTK?nın onayından geçen cihazlar bu uygulamaya dahil edilecek.