Öğrencilere Vergisiz Cep Telefonu Satışı Başladı Mı?

Bu markalar ve ürettikleri modeller şöyle:

Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

Xiaomi (Redmi): 12C, 10, 12, NOTE 12

VIVO

: Y35

General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro

Reeder: S23 PRO MAX

OMIX: X3, X5, X400, X600, X700

Casper (Via) : Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus