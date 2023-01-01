Öğrencilere Vergisiz Cep Telefonu Satışı Başladı Mı?
Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum
-
Yükseköğretimde okuyan öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz ve KDV?siz cep telefonu ve bilgisayar satın alma hakkı tanıyacak düzenleme bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Gelirlerine bakılmaksızın yüz binlerce üniversite öğrencisinin yararlanabileceği ÖTV ve KDV'siz cep telefonu uygulamasının şartları belli olmuştu.
-
VERGİSİZ SATILACAK TELEFON VE BİLGİSAYARLARIN AYRINTILARI BELLİ OLDU Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.
-
KİMLER VERGİSİZ TELEFON SATIN ALABİLECEK? NTV?den Ahmet Örsoğlu, uygulamaya ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını canlı yayında aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cep telefonu desteği uygulamasında örgün eğitim öğrencilerini kapsayan bir çerçeve çizmişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulama tebliğinde bu skalayı daha geniş tutabilir. Bakanlık tarafından destek uygulamasının içeriğine doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin dahil edilip edilmeyeceğine yönelik çalışma gerçekleştiriliyor.
-
HANGİ TELEFONLAR VERGİSİZ ALINABİLECEK? Öte yandan destek uygulamasına hangi cep telefonu modellerinin dahil edileceğine yönelik ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bir çalışma yürütülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu?yla (BTK) birlikte bu uygulamaya dahil edilecek cep telefonlarının kalitesini ölçecek. 9500 lira ücret skalasını yakalayan her telefon bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Telefonların internet bağlantı hızları ile kalitelerine bakılacak. BTK?nın onayından geçen cihazlar bu uygulamaya dahil edilecek.
-
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR? Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntılar yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilecek. Çalışmanın uygulanmasına yılsonunda başlanması bekleniyor.
-
TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN 9500 LİRANIN ALTINDAKİ CEP TELEFONU MARKA VE MODELLERİ HANGİLERİ? Türkiye?de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor. Bu markaların, 9500 lira fiyat skalasında birçok modeli bulunuyor. BTK tarafından onay verilmesi halinde, öğrenciler bu modelleriden birini satın alabilecek.
-
Bu markalar ve ürettikleri modeller şöyle:
Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33
Xiaomi (Redmi): 12C, 10, 12, NOTE 12
VIVO
: Y35
General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro
Reeder: S23 PRO MAX
OMIX: X3, X5, X400, X600, X700
Casper (Via) : Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus