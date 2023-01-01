'Allah'ın Kusursuz Adaletinden Kaçamayacaksınız!'

"EY İSRAİLOĞULLARI HALA AKILLANMAYACAK MISINIZ?!" Daha önce de sosyal medya hesabından"İnsan Hakları Bildirgesi'nden önce 10 Emir geldi" başlığı altında paylaşımda bulunan İslam, şu ifadeleri kullanmıştı: "İlkokulda öğrendiğim 10 Emir, genç yüreğime kazındı; 'iyi' olmanın ne demek olduğunu hatırlatan. Kanunlar bizi medeni kılmak için bilmemiz gerekenleri söylüyor, bunlar sadece İsrailoğulları için değil, TÜM Halk için özel bir bağıştı. Komşuna iyi davranmak tam olarak bu demek - herkese eşit saygı.