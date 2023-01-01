'Allah'ın Kusursuz Adaletinden Kaçamayacaksınız!'

Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
MEB'den 100'üncü yıl filmi
MEB'den 100'üncü yıl filmi
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

'Allah'ın Kusursuz Adaletinden Kaçamayacaksınız!'

Yusuf İslam İsrail vahşetine ateş püskürdü

  1. İsrail, Filistin'deki şiddetini gün geçtikçe artırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanından tepki sesleri yükseliyor. İsrail'in acımasız politikasını eleştiren dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, "Gözlerim kurbanlar için ağlıyor ama yüreğim, hiç kimsenin Allah'ın kusursuz adaletinden kaçamayacağının bilinciyle sakin." şeklinde konuştu.

    İsrail, Filistin'deki şiddetini gün geçtikçe artırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanından tepki sesleri yükseliyor. İsrail'in acımasız politikasını eleştiren dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, "Gözlerim kurbanlar için ağlıyor ama yüreğim, hiç kimsenin Allah'ın kusursuz adaletinden kaçamayacağının bilinciyle sakin." şeklinde konuştu.

  2. 1960 ve 1970'li yılların en sevilen parçalarına imza atan dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı kanlı soykırıma ateş püskürdü.

    1960 ve 1970'li yılların en sevilen parçalarına imza atan dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı kanlı soykırıma ateş püskürdü.

  3. İsrail'in rezil savaş politikasını kınayan İslam, yaşanan korkunç tabloya tepki gösterdi.

    İsrail'in rezil savaş politikasını kınayan İslam, yaşanan korkunç tabloya tepki gösterdi.

  4. "ALLAH'IN KUSURSUZ ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKLAR" "Toplu ceza, utanmaz bir savaş suçu ve potansiyel soykırım." diyerek ateş püsküren İslam, şöyle konuştu: "Gözlerim kurbanlar için ağlıyor ama yüreğim, hiç kimsenin Allah'ın kusursuz adaletinden kaçamayacağının bilinciyle sakin. Bu bana huzur vermeye yardımcı oluyor"

    "ALLAH'IN KUSURSUZ ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKLAR" "Toplu ceza, utanmaz bir savaş suçu ve potansiyel soykırım." diyerek ateş püsküren İslam, şöyle konuştu: "Gözlerim kurbanlar için ağlıyor ama yüreğim, hiç kimsenin Allah'ın kusursuz adaletinden kaçamayacağının bilinciyle sakin. Bu bana huzur vermeye yardımcı oluyor"

  5. "EY İSRAİLOĞULLARI HALA AKILLANMAYACAK MISINIZ?!" Daha önce de sosyal medya hesabından"İnsan Hakları Bildirgesi'nden önce 10 Emir geldi" başlığı altında paylaşımda bulunan İslam, şu ifadeleri kullanmıştı: "İlkokulda öğrendiğim 10 Emir, genç yüreğime kazındı; 'iyi' olmanın ne demek olduğunu hatırlatan. Kanunlar bizi medeni kılmak için bilmemiz gerekenleri söylüyor, bunlar sadece İsrailoğulları için değil, TÜM Halk için özel bir bağıştı. Komşuna iyi davranmak tam olarak bu demek - herkese eşit saygı.

    "EY İSRAİLOĞULLARI HALA AKILLANMAYACAK MISINIZ?!" Daha önce de sosyal medya hesabından"İnsan Hakları Bildirgesi'nden önce 10 Emir geldi" başlığı altında paylaşımda bulunan İslam, şu ifadeleri kullanmıştı: "İlkokulda öğrendiğim 10 Emir, genç yüreğime kazındı; 'iyi' olmanın ne demek olduğunu hatırlatan. Kanunlar bizi medeni kılmak için bilmemiz gerekenleri söylüyor, bunlar sadece İsrailoğulları için değil, TÜM Halk için özel bir bağıştı. Komşuna iyi davranmak tam olarak bu demek - herkese eşit saygı.

  6. Bir zamanlar 'Kutsal' olarak adlandırılan topraklarda şu anda yaşananların dehşete bakıldığında, yeni bir saldırı ortaya çıkmak üzere gibi; 'toplu ceza', utanmaz bir savaş suçu ve potansiyel soykırım. Tarihsel olarak böyle bir vahşetin kurbanı olan bir grup insandan bu nasıl mümkün olabilir?"

    Bir zamanlar 'Kutsal' olarak adlandırılan topraklarda şu anda yaşananların dehşete bakıldığında, yeni bir saldırı ortaya çıkmak üzere gibi; 'toplu ceza', utanmaz bir savaş suçu ve potansiyel soykırım. Tarihsel olarak böyle bir vahşetin kurbanı olan bir grup insandan bu nasıl mümkün olabilir?"

  7. Bakara suresinin 44. ayetini de paylaşımına ekleyen İslam, İsrail'e seslenerek "Ey İsrailoğulları! Siz insanlara iyiliği emrettiğiniz halde, kendinizi unutuyor musunuz?

    Bakara suresinin 44. ayetini de paylaşımına ekleyen İslam, İsrail'e seslenerek "Ey İsrailoğulları! Siz insanlara iyiliği emrettiğiniz halde, kendinizi unutuyor musunuz?

  8. (Yoksa kendinizi sorumsuz mu sanıyorsunuz?) Halbuki siz, üstelik Kitabı (ve Kur?an?ı) da okuyor (Allah?ın emirlerini de biliyor)sunuz. (Buna rağmen) Hâlâ akıllanmayacak (ve yanlışınızı anlamayacak) mısınız?" dedi.

    (Yoksa kendinizi sorumsuz mu sanıyorsunuz?) Halbuki siz, üstelik Kitabı (ve Kur?an?ı) da okuyor (Allah?ın emirlerini de biliyor)sunuz. (Buna rağmen) Hâlâ akıllanmayacak (ve yanlışınızı anlamayacak) mısınız?" dedi.