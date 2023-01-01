'Allah'ın Kusursuz Adaletinden Kaçamayacaksınız!'
Yusuf İslam İsrail vahşetine ateş püskürdü
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İsrail, Filistin'deki şiddetini gün geçtikçe artırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanından tepki sesleri yükseliyor. İsrail'in acımasız politikasını eleştiren dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, "Gözlerim kurbanlar için ağlıyor ama yüreğim, hiç kimsenin Allah'ın kusursuz adaletinden kaçamayacağının bilinciyle sakin." şeklinde konuştu.
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1960 ve 1970'li yılların en sevilen parçalarına imza atan dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı kanlı soykırıma ateş püskürdü.
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İsrail'in rezil savaş politikasını kınayan İslam, yaşanan korkunç tabloya tepki gösterdi.
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"ALLAH'IN KUSURSUZ ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKLAR" "Toplu ceza, utanmaz bir savaş suçu ve potansiyel soykırım." diyerek ateş püsküren İslam, şöyle konuştu: "Gözlerim kurbanlar için ağlıyor ama yüreğim, hiç kimsenin Allah'ın kusursuz adaletinden kaçamayacağının bilinciyle sakin. Bu bana huzur vermeye yardımcı oluyor"
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"EY İSRAİLOĞULLARI HALA AKILLANMAYACAK MISINIZ?!" Daha önce de sosyal medya hesabından"İnsan Hakları Bildirgesi'nden önce 10 Emir geldi" başlığı altında paylaşımda bulunan İslam, şu ifadeleri kullanmıştı: "İlkokulda öğrendiğim 10 Emir, genç yüreğime kazındı; 'iyi' olmanın ne demek olduğunu hatırlatan. Kanunlar bizi medeni kılmak için bilmemiz gerekenleri söylüyor, bunlar sadece İsrailoğulları için değil, TÜM Halk için özel bir bağıştı. Komşuna iyi davranmak tam olarak bu demek - herkese eşit saygı.
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Bir zamanlar 'Kutsal' olarak adlandırılan topraklarda şu anda yaşananların dehşete bakıldığında, yeni bir saldırı ortaya çıkmak üzere gibi; 'toplu ceza', utanmaz bir savaş suçu ve potansiyel soykırım. Tarihsel olarak böyle bir vahşetin kurbanı olan bir grup insandan bu nasıl mümkün olabilir?"
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Bakara suresinin 44. ayetini de paylaşımına ekleyen İslam, İsrail'e seslenerek "Ey İsrailoğulları! Siz insanlara iyiliği emrettiğiniz halde, kendinizi unutuyor musunuz?
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(Yoksa kendinizi sorumsuz mu sanıyorsunuz?) Halbuki siz, üstelik Kitabı (ve Kur?an?ı) da okuyor (Allah?ın emirlerini de biliyor)sunuz. (Buna rağmen) Hâlâ akıllanmayacak (ve yanlışınızı anlamayacak) mısınız?" dedi.