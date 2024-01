2023 Yılında En Çok Sorulan Sağlık Soruları Ve Cevapları

HER GÜN YIKAMAK SAÇ İÇİN ZARARLI MI?

Bu sorunun cevabı saçınızın dokusuna, ne kadar yağlı olduğuna, boyalı olup olmadığına ve daha fazlasına bağlı. Her gün şampuan kullanmak yağlı saç derisine sahip kişiler için doğru bir seçim olabilir. İnce yapılı saçlara sahip kişilerin saçları yağı emecek daha az saç olması nedeniyle daha çabuk yağlanıyor. Bu kişiler için günlük yıkama tavsiye ediliyor. Her gün hatta birkaç günde bir yıkandığında kuruyabilen, kırılabilen kıvırcık saçlar gibi saç dokuları her gün yıkanmayı tolere edemiyor. New York City'deki Idriss Dermatoloji'nin kurucusu ve dermatolog Dr. Shereene Idriss, saçların ne kadar ince veya yağlı olduğuna bakılmaksızın yıkama konusunda daha katı önerilerde bulunuyor. Dr. Idriss, "Saç derisi sağlığınız söz konusu olduğunda, saçlarınızı her gün düzenli olarak yıkamanızı önermiyorum." diyor. Uzmana göre her gün yıkamak tahrişe, iltihaplanmaya ve diğer saç derisi sorunlarına yol açabililiyor.