2023 Yılında En Çok Sorulan Sağlık Soruları Ve Cevapları

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

Dermatologlar cilt bakım rutininin basit tutulmasını tavsiye ediyor ve herkesin cilt bakımı rutininin birkaç temel adımı içermesi gerektiğini söylüyor; temizleme, nemlendirme ve güneşten korunma. Cildinizi sağlıklı ve temiz tutmak için yüzünüzü yıkamak çok önemli. Çoğu insanın yüzünü günde iki kez yıkaması gerekiyor ancak kuru veya hassas bir cildiniz varsa bir kez yıkamak yeterli olacaktır. Bundan fazlası cildin en dış katmanını tahriş ederek kızarıklık, kaşıntı, kuruluk ve döküntülere yol açabilir. Doğru yüz temizleyiciyi seçmek cilt tipinize göre değişiklik gösterir. Kuru cildiniz varsa nemlendirici bir temizleyici, yağlı ciltler için jel bazlı veya köpüklü bir temizleyici ve hassas ciltler için kokusuz bir ürün tercih edilmesi öneriliyor. Yüzünüz temizlendikten sonra yine cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanarak nemlendirmek ve güneşe karşı koruyacak bir güneş kremi uygulamak çok önemli.