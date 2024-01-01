Masterchef'te Ana Kadroya Giren 4. Yedek Yarışmacı Belli Oldu!
4. yedek yarışmacı belli oldu!
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüm yayınladı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada yedeklere seçilen yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele etti. İlk etapta yarışmacılardan 3 çeşit şeftali sunularak yaratıcılık tabağı yapılması istendi. İkinci etapta yuvarlama yemeği beklendi. MasterChef Türkiye'nin yedeklerden ana kadroya geçen 4. yarışmacısı belli oldu. İşte detaylar... MasterChefte ana kadroya giren 4. yedek yarışmacı belli oldu 2 kural ihlali MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; Yedeklere seçilen yarışmacılara ilk etapta 3 çeşit şeftali verilerek yaratıcılık tabağı istendi. 2 kişi servisi hazırlayacağı sıra kural ihlali yaparak elendi. Yedeklerden ana kadroya seçilen 4. yarışmacı belli oldu. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
Şefler yarışmacılara yemeklere başlamadan önce duygu ve düşüncelerini sordu.
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Beyza Nur: Bugün çok heyecanlı değilim. Heyecanımı attım. Olursa olur olmazsa olmaz kafasındayım ama elimden geleni yine yapıp geri kalanı Allah'a bırakacağım. Biraz daha sakin oynamayı düşünüyorum.
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Huriye: Bildiğim bir şeyi yapamıyorum, aslında bilmediğim bir şey değil. Ben bu meslekte yeni değilim, çocukluktan beri mutfağın içindeyim. Buraya gelip nasıl da en ufak hatalar yapıp kötü sonuçlar elde ediyorum anlayamıyorum. Çok dikkat edeceğim ve savaşacağım.
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Enes: Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her seferinde aynı şeyi yapmaya çalışıyorum ama olmadı bir türlü. İlk haftalarda dışarıdan özellikle bir etken vardı. Bu haftalarda olmamasına rağmen bir türlü veremedim kendimi buraya. Bilemiyorum, buradan çıktıktan sonra motivasyonum çok düşüyor.
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Yudum: Kendimce bir totemim var. Aslında hiç totem yapan bir insan değilim ama onu da söylemek istemiyorum şu an. Önlüğü alırsam o zaman belki söylerim. Her oyundan sonra mutlaka özeleştiri yapıyorum ama buraya geldiğimde moralimi bozmayacağım diye kendime söz verdim. Moral bozmak yok, elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım.
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Adel: Özeleştirimi yaptım, yedeklerde de bunu yansıttığımı düşünüyorum. Geçen hafta benim umudum çok kırıldı tekrardan ama yine buradayız.
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Erim: Güne çok güzel başladım. İnanılmaz mutluyum, inanılmaz motiveyim. Sanki ilk defa buraya çıkmış ve ilk defa yarışacak gibiyim. O motiveyle geldim.
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2 KİŞİ KURAL İHLALİ YAPTI
Somer Şef, "Evet arkadaşlar çok üzgünüz. Çünkü 11 arkadaşımız yemek yaptı fakat kural ihlali yapan bir değil iki arkadaşımız var. Bu iki arkadaşımızın yemeğini maalesef kurallardan dolayı tadamıyoruz. Kurallar listemizin 12. kuralı çok açık bir şekilde diyor ki; Yemek süresi bittiğinde, yani şefler sıfır dediğinde yemeğiniz ya tahtanın üzerinde ya da paslanmak çeliğin üzerinde olacak. Ocak yemeğin bırakılabileceği bir yer değildir." ifadelerini kullandı.
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Şefler, servis için tabağını hazılarken taşan kremayı parmağıyla ağzına götüren sonra da ellerini yıkamadan servis yapmaya devam eden Enes'in kural ihlali yapan ikinci kişi olduğunu söyledi.
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2. TUR
İlk turdan ikinci tura geçen yarışmacılar; Yudum, Bera, Sercan ve Bartu oldu. Yarışmacılardan 'Yuvarlama' yemeği istendi.
MasterChefte ana kadroya giren 4. yedek yarışmacı belli oldu 2 kural ihlali
ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 4. yarışmacı Yudum oldu.