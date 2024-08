Masterchef'te Ana Kadroya Giren 4. Yedek Yarışmacı Belli Oldu!

Yudum: Kendimce bir totemim var. Aslında hiç totem yapan bir insan değilim ama onu da söylemek istemiyorum şu an. Önlüğü alırsam o zaman belki söylerim. Her oyundan sonra mutlaka özeleştiri yapıyorum ama buraya geldiğimde moralimi bozmayacağım diye kendime söz verdim. Moral bozmak yok, elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım.