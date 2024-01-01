Masterchef'te Ana Kadroya Giren 4. Yedek Yarışmacı Belli Oldu!

2 KİŞİ KURAL İHLALİ YAPTI

Somer Şef, "Evet arkadaşlar çok üzgünüz. Çünkü 11 arkadaşımız yemek yaptı fakat kural ihlali yapan bir değil iki arkadaşımız var. Bu iki arkadaşımızın yemeğini maalesef kurallardan dolayı tadamıyoruz. Kurallar listemizin 12. kuralı çok açık bir şekilde diyor ki; Yemek süresi bittiğinde, yani şefler sıfır dediğinde yemeğiniz ya tahtanın üzerinde ya da paslanmak çeliğin üzerinde olacak. Ocak yemeğin bırakılabileceği bir yer değildir." ifadelerini kullandı.