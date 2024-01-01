2024 Yılına Damga Vuran En İyi Diziler

5. Wolf Hall: The Mirror and the Light Mark Rylance, Damian Lewis ve Thomas Brodie-Sangster gibi isimlerin rol aldığı yapım, Kardinal Wolsey'nin devrilmesinden sonra sekreteri Thomas Cromwell, kendini Kral VIII. Henry'nin sarayındaki ihanet ve entrikaların ortasında bulur ve kısa sürede Kral'ın yakın danışmanlarından biri olur.