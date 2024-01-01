2024 Yılına Damga Vuran En İyi Diziler
Independent, yılın en iyi dizilerini açıkladı. İşte 2024 yılının en iyi dizileri...
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14. Ripley Andrew Scott'ın başrolünde yer aldığı dizi, Patricia Highsmith'ın The Talented Mr. Ripley adlı romanından uyarlandı. Dizide bir dolandırıcı, İtalya'da sıra dışı bir iş alınca zenginlerin ayrıcalıklı dünyasına adım atar.
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13. Julia Sarah Lancashire'ın başrolünü üstlendiği dizi, Julia Child'ın hayatından ve The French Chef adlı programdan ilham alınarak yaratıldı.
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12. Married at First Sight: Australia Dizide fizyolog John Aiken, Dr. Trisha Stratford ve psikolog Sabina Read tarafından seçilen 8 bekar, bir televizyon programında aşkı ararken kendilerini bulur.
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11. Lady in the Lake Oscar ödülü oyuncu Natalie Portman'ın başrolünü üstlendiği yapımda 60'lı yıllarda bir muhabir unutulmuş genç bir kadının cinayetini araştırır.
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10. The Day of the Jackal Eddie Redmayne, Lashana Lynch ve Úrsula Corberó'nun başrollerini paylaştığı dizide suikastçi Jackal, en yüksek ücret karşılığında geçimini sağlar ancak inatçı bir İngiliz istihbarat görevlisi ile karşılaşınca işler değişir.
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9. Rivals Yapım, Rupert Campbell-Black ve Tony Baddingham'ın uzun süredir devam eden rekabetinin doruk noktasına ulaşmasını konu alıyor.
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8. Industry Myha'la, Marisa Abela ve Harry Lawtey gibi isimlerin rol aldığı dizide, genç bankacılar finans dünyasında kendilerine yer edinmeye çalışıyor.
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7. Hacks Dizi, efsanevi Las Vegas komedyeni Deborah Vance ile bir genç arasında oluşan karanlık akıl hocalığını konu alıyor.
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6. Mr. Loverman Dizi, evliliğini bitirip en yakın arkadaşıyla yaşamak isteyen içine kapanık bir aile babasının hikayesini anlatıyor.
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5. Wolf Hall: The Mirror and the Light Mark Rylance, Damian Lewis ve Thomas Brodie-Sangster gibi isimlerin rol aldığı yapım, Kardinal Wolsey'nin devrilmesinden sonra sekreteri Thomas Cromwell, kendini Kral VIII. Henry'nin sarayındaki ihanet ve entrikaların ortasında bulur ve kısa sürede Kral'ın yakın danışmanlarından biri olur.
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4. We Might Regret This Lee Getty ve Kyla Harris imzalı dizi, sanatçı Freya ile avukat Abe'nin fırtınalı aşkını ele alıyor.
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3. Mr. & Mrs. Smith Donald Glover ile Francesca Sloane'un başrollerini paylaştığı dizi, macera ve romantizm dolu bir hikaye sunuyor.
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2. Shogun Japonya'da 1600 yılında geçen dizinin iki sezonunun daha yolda olduğu biliniyor. Dizide, Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda hayatı için savaşmak zorunda kalır.
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1. Baby Reindeer Popüler dizi, İskoç yazar Richard Gadd'ın kendi hayatından ilhamla yaratıldı. Gadd aynı zamanda dizinin başrolünde oynuyor. Yılın en çok izlenen yapımlarından biri olan Baby Reindeer, yazar ve peşindeki takıntılı hayranını konu alıyor.