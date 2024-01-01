Dünyanın En Pahalı Alışveriş Caddeleri!
Listede İstiklal Caddesi de var!
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Dünyaca ünlü markaların mağazalarına ev sahipliği yapan bazı alışveriş caddeleri, lüks ve kalitenin adresi haline geliyor. Dükkan metrekarelerinin yüksekliği ile nam salan bu caddeler, dünyanın dört bir yanından alışveriş tutkunlarının uğrak noktaları olarak anılıyor. Peki, dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri hangileri? İşte detaylar...
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10. Kohlmarkt / Viyana
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9. Myeongdong / Seul
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8. Pitt Street Mall / Sidney
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7. Bahnhofstrasse / Zürih
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6. Ginza / Tokyo
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5. Avenue des Champs-Elysee / Paris
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4. Tsim Sha Tsui / Hong Kong
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3. New Bond Street / Londra
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2. Upper 5t Avenus / New York
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1. Via Monte Napoleone / Milano
İtalya?nın Milano kentindeki Via Monte Napoleone, dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında birinci sıraya yerleşti. New York ve Londra şehirlerini geride bırakarak zirveye yerleşen Via Monte Napoleone, 34 yıl sonra listede zirveye yerleşen ilk Avrupa caddesi olarak tarihteki yerini aldı.
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İSTİKLAL CADDESİ 40'INCI OLDU İstanbul'un ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, geçtiğimiz yıl listede 38'nci sıradaydı. Ancak bu yıl 40'ncı sıraya geriledi. Kira fiyatı metrekare başına ortalama 2 bin 396 euro olarak ölçüldü.