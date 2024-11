Dünyanın En Pahalı Alışveriş Caddeleri!

1. Via Monte Napoleone / Milano

İtalya?nın Milano kentindeki Via Monte Napoleone, dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında birinci sıraya yerleşti. New York ve Londra şehirlerini geride bırakarak zirveye yerleşen Via Monte Napoleone, 34 yıl sonra listede zirveye yerleşen ilk Avrupa caddesi olarak tarihteki yerini aldı.