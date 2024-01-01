Dünyaca ünlü markaların mağazalarına ev sahipliği yapan bazı alışveriş caddeleri, lüks ve kalitenin adresi haline geliyor. Dükkan metrekarelerinin yüksekliği ile nam salan bu caddeler, dünyanın dört bir yanından alışveriş tutkunlarının uğrak noktaları olarak anılıyor. Peki, dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri hangileri? İşte detaylar...