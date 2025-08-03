Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantıya Hazırlanıyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon, 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda komisyonun adı, çalışma usul ve esasları belirlenecek. Ayrıca, toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi önemli konular da ele alınacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıların basına kapalı olacağı mesajını verirken, muhalefet temsilcileri ise "Komisyon açık olmalı ve tutanakları yayımlanmalı. Süreç Türkiye'den kaçırılmamalı" görüşünü savunuyor.

Komisyonun Adı ve Çalışma Esasları

Komisyonun adı henüz netleşmedi. MHP, komisyon için "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" adını önerdi. CHP ise komisyonun isminde "demokrasi" vurgusu olması gerektiğini belirtiyor. Komisyonun kararları nasıl alacağı da ilk toplantıda karara bağlanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 51 kişilik komisyonda 5'te 3 çoğunlukla karar alınacağını açıkladı. Muhalefet ise 3'te 2 çoğunlukla karar alınmasını öneriyor.

Komisyonda Kimler Var?

AKP: 21 milletvekili

21 milletvekili CHP: 10 milletvekili

10 milletvekili MHP ve DEM Parti: 4'er milletvekili

4'er milletvekili Yeni Yol Grubu: 3 milletvekili

3 milletvekili İYİ Parti: Komisyona katılmayacak

AK Parti'nin listesinde, 3 Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu ve Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel gibi isimler bulunuyor. CHP, Grup Başkanvekili Murat Emir, Sezgin Tanrıkulu ve Türkan Elçi ile temsil edilecek. MHP, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve hukukçu milletvekilleriyle komisyonda yer alacak. DEM Parti ise Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş gibi isimlerle temsil edilecek. Ayrıca, Meclis'te grubu bulunmayan 5 siyasi partinin de üyeleri komisyonda yer alacak.

Komisyonda Neler Görüşülecek?

Yasal düzenlemeler için istişare zemini oluşturulacak.

Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışılacak.

gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışılacak. Uzman görüşleri alınacak.

Anadolu gezileriyle kamuoyunun nabzı tutulacak.



