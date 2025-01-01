Yarım Tüpü Bile Bereketli! Cilt Kuruluğuna Kadar Bir Çok Faydası Var
Renksiz ve kokusuz bir krem olan vazelinin yarım tüpü bile bereketli.
-
Renksiz ve kokusuz bir krem olan vazelinin yarım tüpü bile bereketli. Kapı gıcırtısından, cilt kuruluğuna kadar birçok faydası bulunan vazelin her imdada yetişiyor. Neredeyse her evde bulunan vazelinin yarım tüpü cildinizden kapınıza kadar her alanda kullanabileceğiniz oldukça işlevsel bir ürün. Tam anlamıyla fiyat performans ürünü olan vazelin hem cildinize hem cebinize fayda sağlayabilir. İşte vazelinin birbirinden ilginç kullanım alanları
-
Vazelinin birçok alanda faydasını elbette hepiniz duymuşsunuzdur. Kimileri cildine kimileri ise kapılarına gıcırdamasın diye kullanır. Soğuk kış aylarında birçok insan cilt ve dudak kuruluğu yaşayabilir. Vazelin her anlamda insan hayatını kolaylaştıran bir ürün olarak önümüze çıkıyor. İçinde petrol bulunduran, yoğun kıvamlı, renksiz ve nemlendirici bir yapıya sahip olan vazelin, her imdada yetişiyor. Yeri geliyor ayakkabılarınızdaki çatlaklara, makyaj temizlemeye, cildi nemlendirme ve hatta parfüm ekleyerek vücut losyonu olarak kullanmaya kadar her alanda vazelin önümüze çıkabiliyor.
-
VAZELİNİN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ KULLANIM ALANLARI
Yaralarınızın iyileşmesini hızlandıracak, tırnaklarınızı parlak gösterecek hatta kapıdaki gıcırtı sesine bile son verecek bir ürün arıyorsanız, çözümü bulmuş olabilirsiniz. Neredeyse her derde deva diyebileceğimiz vazelinin faydalarını saymakla bitiremeyiz. İşte vazelinin birbirinden ilginç kullanım alanları...
-
CİLDİ NEMLENDİRİR
Vazelin, kuru ciltler için harika bir çözüm ürünü olabilir. Özellikle diz, dirsek, topuk gibi kuruluğa yatkın bölgelerde kuruyan alanlara düzenli sürüldüğü takdirde gözle görülür bir etki bırakabilir. Öte yandan vazelin, dudak çatlakları için de oldukça yardımcı olabilir. Düzenli olarak günde 2-3 defa dudaklara vazelin sürmek, kuruluğa son vererek canlı bir görünüm sağlayabilir.
-
SOĞUKTAN KORUR
Kış günlerinde soğuk havalarda evden çıkmadan cilde vazelin sürmek koruyucu bir kalkan görevi görür. Vazelin sürülen bölge soğuğa karşı daha dirençli olur ve cilt hasarlarından korunma sağlar.
-
YARALARA FAYDA SAĞLAR
Kesik veya ufak yaraların üzerine vazelin sürmek iyileşme sürecini hızlandırabilir. Böylece yaralar vazelin sayesinde mikrop kapmadan kolay ve hızlı bir şekilde kapanabilir.
-
DOĞAL MAKYAJ TEMİZLEYİCİ
Makyajınızı kimyasal ürünlerle değil, doğal içeriklerle temizlemek istiyorsanız vazelin kullanabilirsiniz. Ağır veya gölgeli göz makyajlarını dahi tek seferde temizleyebilen vazelin oldukça pratik bir çözüm sunar. oranda yardımcı olacaktır.
-
TIRNAK BAKIMI
Düzenli olarak tırnaklarınıza vazelin sürmek hem tırnaklarınızın daha parlak görünmesini hem de tırnak etlerinizin yumuşamasını sağlar. Vazelin ile manikür ve pedikür işlemleri de daha kolay yapılabilir.
-
PİŞİKLERDE KULLANABİLİRSİNİZ
Bebeklerde oldukça sık rastlanan pişik problemine vazelin ile çözüm sağlayabilirsiniz. Bebeklerinizde pişiği önlemek için tahriş olan bölgelere düzenli olarak vazelin sürebilirsiniz.
-
VÜCUT LOSYONU İLE DAHA KALICI PARFÜM KOKUSU
Parfümünüzün teninize işlemesini ve daha kalıcı olmasını istiyorsanız vazelinden destek alabilirsiniz. Bilek ve boynunuza vazelin sürerek üzerine parfüm sıkarak bölgeye masaj yapın. Bu yöntem ile koku daha kalıcı olacaktır. Öte yandan vazelininizin içerisine parfüm ekleyip karıştırırsanız da vücut losyonu elde edebilirsiniz.
-
KAPI GICIRTISINDAN VAZELİN SAYESİNDE KURTULABİLİRSİNİZ
Kapılarınızın gıcırdamasından rahatsız oluyorsanız vazelin imdadınıza yetişebilir. Kapıyı açıp kapattığınızda gıcırtı yapan bölgeye bir miktar vazelin sürmek sorununuzu çözebilir.