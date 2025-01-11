'Et Tırnaktan Ayrılmaz'
Tayfur'un yedi mevlidine katılan Umut Akyürek, merhum sanatçı ve kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşananlarla ilgili yorum yaptı.
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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FERDİ TAYFUR'UN TABUTU BAŞINDA GERGİNLİK 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim?deki Atatürk Kültür Merkezi?nde yapıldı. Daha sonra Levent?teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi?nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi Tayfur?un tabutu başında kavga çıktı. Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile kalabalıktan bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasındao kişinin Tayfur için ?O buraya gelmeyecek.? diye bağırdığı duyuldu. Kavgada küfürleşmelere varan anlar yaşandı.
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Arabesk müziğin efsanelerinden olan sanatçı, vefatının ardından kızı Tuğçe Tayfur ile problemi ve servetiyle gündem oldu.
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Ferdi Tayfur için düzenlenen yedi mevlidine katılan Umut Akyürek ise baba kız arasında yaşananlarla ilgili konuştu.
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"ANNELER BABALAR ÇOCUKLARINI HER KOŞULDA BAĞRINA BASAR" 2. Sayfa'nın haberine göre; Akyürek, "Aralarında ne geçmiş olursa olsun. Ne olabilir zaten... Ferdi ağabey barışmak istemiş zaten son günlerinde. Evladı... Et tırnaktan ayrılmaz. Anneler babalar çocuklarını her koşulda bağrına basar. Tuğçe?nin babasının cenazesinde bulunmak en doğal hakkı" dedi.
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FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ? Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı. Ünlü sanatçı, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu. 50 MİLYON TL İSTEDİ İDDİASI Tuğçe Tayfur, babasının bu kararının ardından "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.
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Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuştu. Necla Nazır, "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.
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"O KLİPTEKİ FADİME BENİM" Öte yandan Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası usta sanatçı ile ilgili itirafta bulunmuştu.
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Akyürek, paylaşımında "Yağmurlu bir günde son görevimizi yaptık.Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum, bazı insanlar vardır Ferdi ağabey gibi ölüm hiç yakışmıyor onlara. Yaşı kaç olursa olsun sanki ölümsüzmüş gibi geliyor. Ferdi ağabey benim hayatımda ve eşimin hayatında hakikaten babalık yapmış bir insandır. 34 yıl önce vokalistliğini yaptık, bize ekmek verdi. Sahne tozunu ilk onunla yuttuk. Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime'de benim, klipte de oynadım. Hatta o dönem bir albüm çalışması da yaptık" demişti.
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Umut Akyürek, sözlerine "Ben o yıllarda konservatuvar hazırlık sınıfındaydım, Ferdi Tayfur, eserlerini okutacak bir kadın solist aradığı haberi yayıldı. Özer Arkun vesilesiyle ben bu iş için gittim, beğendiler ve albüm için 12 şarkı okudum. Fotoğraflar bile çekildi ama ben son anda kararsız kaldım. Ancak Ferdi ağabey o kadar büyüklük gösterdi ki... Bana ne kırıldı ne gücendi. 'İçine nasıl siniyorsa öyle yap kızım. Ben hep arkadandayım' dedi. Ben öğrencilik yıllarım boyunca onun vokalistliğini yaptım" diye devam etmişti.