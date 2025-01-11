'Et Tırnaktan Ayrılmaz'

Umut Akyürek, sözlerine "Ben o yıllarda konservatuvar hazırlık sınıfındaydım, Ferdi Tayfur, eserlerini okutacak bir kadın solist aradığı haberi yayıldı. Özer Arkun vesilesiyle ben bu iş için gittim, beğendiler ve albüm için 12 şarkı okudum. Fotoğraflar bile çekildi ama ben son anda kararsız kaldım. Ancak Ferdi ağabey o kadar büyüklük gösterdi ki... Bana ne kırıldı ne gücendi. 'İçine nasıl siniyorsa öyle yap kızım. Ben hep arkadandayım' dedi. Ben öğrencilik yıllarım boyunca onun vokalistliğini yaptım" diye devam etmişti.