40 Yaş Üstü Erkeklerin Tüketmesi Gereken 6 Vitamin

C VİTAMİNİ Hücreleri zarardan koruyan bir antioksidan görevi görür. Bağışıklık fonksiyonunu ve kolajen oluşumunu destekler.

Nasıl Alınır: Turunçgiller, meyveler, dolmalık biberler ve yapraklı yeşillikler iyi besin kaynaklarıdır. Takviyeler arasında askorbik asit veya tamponlu C vitamini bulunur. C vitamini takviyeleri şu adresten alınabilir: