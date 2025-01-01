40 Yaş Üstü Erkeklerin Tüketmesi Gereken 6 Vitamin

MAGNEZYUM Kas ve sinir fonksiyonunu destekler. Kan basıncını ve kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olur.

Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında kuruyemişler ve tohumlar, tam tahıllar, yapraklı yeşil sebzeler ve baklagiller bulunur. Magnezyum sitrat veya glisinat takviye olarak alınabilir. Mideyi önlemek için yiyeceklerle birlikte alın