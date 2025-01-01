40 Yaş Üstü Erkeklerin Tüketmesi Gereken 6 Vitamin
İşte erkeklerin 40 yaşından sonra tüketmesi gereken hayati vitaminler ve bunları günlük rutinlerine dahil etmenin en iyi yolları.
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D VİTAMİNİ Kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığını iyileştirir. Bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir. Kalp hastalığı ve bazı maligniteler gibi kronik hastalık riskini azaltır.
Nasıl Alınır: Güneş kremi kullanmadan haftada birkaç kez 15-30 dakika güneşte kalın.
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KALSİYUM Güçlü kemik ve dişler için önemlidir. Kas fonksiyonunu ve sinir iletimini destekler.
Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında süt ürünleri (süt, peynir ve yoğurt), yapraklı yeşil sebzeler (kara lahana ve brokoli) ve güçlendirilmiş bitki bazlı sütler bulunur.
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B12 VİTAMİNİ Kırmızı kan hücresi üretimi ve nörolojik fonksiyon için gereklidir. Enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur.
Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında et, balık, süt ürünleri ve güçlendirilmiş tahıllar bulunur. Takviyeler arasında siyanokobalamin ve metilkobalamin bulunur. B12 takviyeleri oral yoldan verilebilir,
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MAGNEZYUM Kas ve sinir fonksiyonunu destekler. Kan basıncını ve kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olur.
Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında kuruyemişler ve tohumlar, tam tahıllar, yapraklı yeşil sebzeler ve baklagiller bulunur. Magnezyum sitrat veya glisinat takviye olarak alınabilir. Mideyi önlemek için yiyeceklerle birlikte alın
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OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ
Kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan iltihabı ve lipitleri azaltır. Beyin sağlığını ve bilişsel işlevi iyileştirir.
Nasıl Alınır: Besin kaynakları arasında yağlı balıklar (somon, sardalya ve uskumru gibi), keten tohumları, chia tohumları ve ceviz bulunur.
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C VİTAMİNİ Hücreleri zarardan koruyan bir antioksidan görevi görür. Bağışıklık fonksiyonunu ve kolajen oluşumunu destekler.
Nasıl Alınır: Turunçgiller, meyveler, dolmalık biberler ve yapraklı yeşillikler iyi besin kaynaklarıdır. Takviyeler arasında askorbik asit veya tamponlu C vitamini bulunur. C vitamini takviyeleri şu adresten alınabilir:
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ETKİLİ TAKVİYE İÇİN İPUÇLARI Bir sağlık uzmanına danışın. Herhangi bir takviye rejimine başlamadan önce, özellikle uygun dozajları belirlemek ve ilaçlarla olası etkileşimleri ele almak için bir sağlık uzmanına danışın.
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Kalite ve etkinlik açısından üçüncü taraflarca test edilmiş takviyeleri arayın.