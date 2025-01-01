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40 Yaş Üstü Erkeklerin Tüketmesi Gereken 6 Vitamin

İşte erkeklerin 40 yaşından sonra tüketmesi gereken hayati vitaminler ve bunları günlük rutinlerine dahil etmenin en iyi yolları.

  1. D VİTAMİNİ Kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığını iyileştirir. Bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir. Kalp hastalığı ve bazı maligniteler gibi kronik hastalık riskini azaltır. <br> Nasıl Alınır: Güneş kremi kullanmadan haftada birkaç kez 15-30 dakika güneşte kalın.

    D VİTAMİNİ Kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığını iyileştirir. Bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir. Kalp hastalığı ve bazı maligniteler gibi kronik hastalık riskini azaltır.
    Nasıl Alınır: Güneş kremi kullanmadan haftada birkaç kez 15-30 dakika güneşte kalın.

  2. KALSİYUM Güçlü kemik ve dişler için önemlidir. Kas fonksiyonunu ve sinir iletimini destekler. <br> Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında süt ürünleri (süt, peynir ve yoğurt), yapraklı yeşil sebzeler (kara lahana ve brokoli) ve güçlendirilmiş bitki bazlı sütler bulunur.

    KALSİYUM Güçlü kemik ve dişler için önemlidir. Kas fonksiyonunu ve sinir iletimini destekler.
    Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında süt ürünleri (süt, peynir ve yoğurt), yapraklı yeşil sebzeler (kara lahana ve brokoli) ve güçlendirilmiş bitki bazlı sütler bulunur.

  3. B12 VİTAMİNİ Kırmızı kan hücresi üretimi ve nörolojik fonksiyon için gereklidir. Enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur. <br> Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında et, balık, süt ürünleri ve güçlendirilmiş tahıllar bulunur. Takviyeler arasında siyanokobalamin ve metilkobalamin bulunur. B12 takviyeleri oral yoldan verilebilir,

    B12 VİTAMİNİ Kırmızı kan hücresi üretimi ve nörolojik fonksiyon için gereklidir. Enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur.
    Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında et, balık, süt ürünleri ve güçlendirilmiş tahıllar bulunur. Takviyeler arasında siyanokobalamin ve metilkobalamin bulunur. B12 takviyeleri oral yoldan verilebilir,

  4. MAGNEZYUM Kas ve sinir fonksiyonunu destekler. Kan basıncını ve kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olur. <br> Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında kuruyemişler ve tohumlar, tam tahıllar, yapraklı yeşil sebzeler ve baklagiller bulunur. Magnezyum sitrat veya glisinat takviye olarak alınabilir. Mideyi önlemek için yiyeceklerle birlikte alın

    MAGNEZYUM Kas ve sinir fonksiyonunu destekler. Kan basıncını ve kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olur.
    Nasıl Alınır: Gıda kaynakları arasında kuruyemişler ve tohumlar, tam tahıllar, yapraklı yeşil sebzeler ve baklagiller bulunur. Magnezyum sitrat veya glisinat takviye olarak alınabilir. Mideyi önlemek için yiyeceklerle birlikte alın

  5. OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ<br> Kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan iltihabı ve lipitleri azaltır. Beyin sağlığını ve bilişsel işlevi iyileştirir.<br> Nasıl Alınır: Besin kaynakları arasında yağlı balıklar (somon, sardalya ve uskumru gibi), keten tohumları, chia tohumları ve ceviz bulunur.

    OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ
    Kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan iltihabı ve lipitleri azaltır. Beyin sağlığını ve bilişsel işlevi iyileştirir.
    Nasıl Alınır: Besin kaynakları arasında yağlı balıklar (somon, sardalya ve uskumru gibi), keten tohumları, chia tohumları ve ceviz bulunur.

  6. C VİTAMİNİ Hücreleri zarardan koruyan bir antioksidan görevi görür. Bağışıklık fonksiyonunu ve kolajen oluşumunu destekler. <br> Nasıl Alınır: Turunçgiller, meyveler, dolmalık biberler ve yapraklı yeşillikler iyi besin kaynaklarıdır. Takviyeler arasında askorbik asit veya tamponlu C vitamini bulunur. C vitamini takviyeleri şu adresten alınabilir:

    C VİTAMİNİ Hücreleri zarardan koruyan bir antioksidan görevi görür. Bağışıklık fonksiyonunu ve kolajen oluşumunu destekler.
    Nasıl Alınır: Turunçgiller, meyveler, dolmalık biberler ve yapraklı yeşillikler iyi besin kaynaklarıdır. Takviyeler arasında askorbik asit veya tamponlu C vitamini bulunur. C vitamini takviyeleri şu adresten alınabilir:

  7. ETKİLİ TAKVİYE İÇİN İPUÇLARI Bir sağlık uzmanına danışın. Herhangi bir takviye rejimine başlamadan önce, özellikle uygun dozajları belirlemek ve ilaçlarla olası etkileşimleri ele almak için bir sağlık uzmanına danışın.

    ETKİLİ TAKVİYE İÇİN İPUÇLARI Bir sağlık uzmanına danışın. Herhangi bir takviye rejimine başlamadan önce, özellikle uygun dozajları belirlemek ve ilaçlarla olası etkileşimleri ele almak için bir sağlık uzmanına danışın.

  8. Kalite ve etkinlik açısından üçüncü taraflarca test edilmiş takviyeleri arayın.

    Kalite ve etkinlik açısından üçüncü taraflarca test edilmiş takviyeleri arayın.