Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
İletişim Başkanlığı, inşası süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'na ilişkin merak edilenleri paylaştı. Buna göre Ankara-İzmir arası seyehat süresi 3,5 saate düşecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 14:40, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 14:40
Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, inşası devam eden Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın (YHT) tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresi azalacak.
505 kilometre uzunluğunda çift hat ile 14 saat olan seyahat süresi böylece 3,5 saate düşecek.
Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ile 90 milyon ton yükün taşınacağı hatta, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve İzmir (Menemen) istasyonları olacak.