HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS'e başvurular, 20 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Başvuru Belgeleri ve Kılavuzlar