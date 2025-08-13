Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 Konut Satış İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Böylece temmuzda 2025 yılının en yüksek konut satış rakamına ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 18:54, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 19:18
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 Konut Satış İstatistikleri verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Böylece konut satışlarında 2025'in en yüksek seviyesi kaydedildi.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Konut satışları ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu.

Temmuz ayında 4 bin 438; Ocak-Temmuz döneminde ise 28 bin 884 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 124 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 oranında artarak 713 bin 236 oldu.

