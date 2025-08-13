Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki ekonomik ve sosyal haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde gerilim artıyor.

Türkiye Kamu-Sen, Kamu İşveren Heyeti'nden daha "adil ve hakkaniyetli" bir teklif talep etmek için 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Ankara'da ve tüm illerde eş zamanlı olarak alanlara ineceklerini duyurdu.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, eylemin merkezi adresinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü olduğu, diğer illerde ise meydanlarda toplanılacağı bildirildi. Etkinlik, saat 12.30'da başlayacak ve tüm basın mensuplarının davetli olduğu belirtildi.

Türkiye Kamu-Sen yönetimi, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamayan tekliflere karşı alanlarda ses yükselteceklerini vurgularken, 4 milyondan fazla kamu görevlisi ve 2 milyondan fazla emeklinin haklarının müzakere sürecinde korunması gerektiğinin altını çizdi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ilk teklifi sendikalar tarafından "yetersiz" bulunmuş, Kamu-Sen ve diğer konfederasyonlar masaya daha güçlü bir teklifin gelmesi için çağrıda bulunmuştu.