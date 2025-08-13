Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Osmaniye'de çıkan yangına giden arazöz devrildi. Kazada 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 11:10, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 11:10
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.