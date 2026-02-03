Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 KGM çalışanı hayatını kaybetti
Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol açma çalışması sırasında Karayolları'na ait kar küreme aracı devrildi. Kazada, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Karayolları camiasına başsağlığı diledi.
Kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'ndeki Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışını ardından kara yolunda temizlik çalışması yürüten Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115'inci Erciş Şube Şefliği'ne ait kar küreme aracı, refüje çarpıp, devrildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan Erkan Uzun (44) ile yardımcısı Özgür Yıldız'ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkartılan 2 kişi hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakan Uraloğlu'ndan KGM çalışanları için başsağlığı mesajı
Uraloğlu, NSosyal hesabından, Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının yoğun sis ve kar nedeniyle refüje çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Uraloğlu, paylaşımda "Van'da karla mücadele çalışmaları esnasında geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Karayolları camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.