Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un en acil ve ertelenemez ihtiyacı olduğunu vurguladı. İstanbul'da bugüne kadar 927 bin konutun dönüştürüldüğünü belirten Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Kurum, Türkiye'nin şehircilik tarihinde önemli bir dönemden geçtiğini ve sosyal konut projeleriyle milyonlarca vatandaşa yeni yuvalar kazandırıldığını söyledi.

Kentsel Dönüşümde İstanbul'un Rolü

Kurum, yapılan her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini ve bu süreçte 300 bin bağımsız bölümün dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yarısı Bizden Projesi kapsamında ise 80 bin 250 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Proje ile vatandaşların dönüşüme teşvik edilmesi için mali yükün yarısının devlet tarafından üstlenildiği belirtildi.

Deprem Sonrası Dönüşüm Çalışmaları

6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından 11 ilde hayatın durduğunu hatırlatan Kurum, afet sonrası 455 bin konutun tamamlandığını ve anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Bu süreçte 23 saatte 550 konut üretildiği ve toplamda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kentsel Dönüşümde Kamu ve Belediyelerin İşbirliği

Kurum, kentsel dönüşümün başarısında kamunun öncülüğünü esas aldıklarını ve devletin düzenleyici, planlayıcı ve finansal kolaylaştırıcı roller üstlendiğini belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut, Emlak Katılım Bankası ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın bu modelin başlıca uygulayıcıları olduğu ifade edildi. Belediyelerin işbirliğinin ise sürecin başarısı için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Sosyal Konut Projeleri ve Yüzyılın Konut Projesi

Kurum, sosyal konutların vatandaşların erişilebilir ve sağlıklı yuvalara kavuşması açısından önemli olduğunu belirtti. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edildiği, İstanbul'a ise 100 bin konut ayrıldığı açıklandı. Ayrıca ilk kez uygulanacak kiralık konut modeliyle konut fiyatlarının ve kiraların düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bahçelievler'de Yarısı Bizden Kampanyası

Bahçelievler ilçesi, İstanbul'un 39 ilçesi arasında Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan bağımsız bölümlerin yüzde 23'ünü gerçekleştirerek en aktif ilçe oldu.

Kurum, tüm belediyeleri kentsel dönüşüm projelerinde işbirliğine davet ederek, şehirlerin dirençli hale getirilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.



