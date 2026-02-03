YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi görevden uzaklaştırıldı

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelerde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Mona Juul, soruşturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaştırıldı. Norveç Dışişleri, incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi görevden uzaklaştırıldı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelerde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Mona Juul görevinden uzaklaştırıldı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde Norveçli diplomat Juul'un da ismi yer aldı.

"Bu kararı kendisiyle istişare dahilinde aldık"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkede yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, "Soruşturma açıklığa kavuşana kadar Juul büyükelçi olarak görev yapmayacak. Bu kararı kendisiyle istişare dahilinde aldık" dedi.

Büyükelçi Juul'ın, Epstein ile ilişkisini incelediklerini aktaran Eide, soruşturma devam ettiği için daha fazla ayrıntı vermek istemediğini söyledi.

Juul da NRK'ye yaptığı değerlendirmede, "Epstein ile olan iletişimim konusunda tamamen açık olmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı ile diyalog halindeyim ve eksiksiz bir açıklık sağlamak için tam işbirliği yapıyorum" diye konuştu.

Epstein ile eşi Terje Rod Larsen'in iletişim halinde olduğunu aktaran Juul, "Epstein ile bağımsız hiçbir sosyal veya profesyonel ilişkim olmadı. Epstein ile bağlantı kurmada aracı olmadım veya aracılık etmedim" dedi.

Norveç'teki Liberal Parti Başkanı Guri Melby ise Epstein belgelerinde ismi geçen Juul'un büyükelçilik görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu.

