İletişim Başkanlığının Ayın Tarihi dergisinin 2026 Ocak sayısı yayımlandı

İletişim Başkanlığının zengin içerikli ve süreli yayını olan "Ayın Tarihi" dergisinin "2026 Ocak" sayısı yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 13:10, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 13:11
İletişim Başkanlığının Ayın Tarihi dergisinin 2026 Ocak sayısı yayımlandı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, dergi için "İletişimde Güven Çağı: 2025 Değerlendirmesi" başlıklı bir başyazı kaleme aldı.

Başyazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" ülküsü yolunda yoğun ve verimli bir mesai dönemini geride bırakan İletişim Başkanlığının 2025 yılı çalışmaları değerlendirildi.

Derginin "Ayın Dosyası" bölümünde Duran, İletişim Başkanlığının 2025'te halkla ilişkilerden, kamu diplomasisine, dezenformasyonla mücadeleden stratejik iletişime çok boyutlu faaliyetleri ile insan ve adalet odaklı bakış açısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde koordineli biçimde yürüttüğü çalışmalar hakkında bir röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmelerin kronolojik olarak sunulduğu "Türkiye" bölümünde ise Sarıkamış Harekatı'nın 111. Yılı anma etkinlikleri yer aldı.

"Vefa/Hatıra" başlığı altında Türk romanının güçlü kalemlerinden Halide Edip Adıvar anıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisinin yer aldığı "Diplomasi" bölümünde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde gözler önüne serildi.

CİMER: Yenilikçi Kamu Hizmetinin Dinamik Yüzü

"Dünya" başlığı altında dünya gündemindeki önemli gelişmeler ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberler ile "Venezuela Operasyonu: Eski Düzenin Çöküşü, Yenisinin İlanı" analizi yer aldı.

Derginin "Kültür ve Sanat" bölümünde, "2025 Yılında Müzeler ve Ören Yerleri Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı" haberi, "Arşivden" başlığıyla ise Türkiye'de sinema temasının ele alındığı bir fotoğraf seçkisi okuyucuların ilgisine sunuldu.

"İletişim" bölümünde "CİMER: Yenilikçi Kamu Hizmetinin Dinamik Yüzü", "Yirmi Yıldır Süratle Koşan Anadolu Parsı: PARDUS" konuları işlendi.

"Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı tanıtıldı

Ocak ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ise "Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli", "Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi", "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Türkiye Paneli" programlarına yer verildi.

"Yayın" bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılı mesaisinin anlatıldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz 2025" kitabı tanıtıldı.

Ayın Tarihi dergisi "Ayın Dosyası", "Türkiye", "Diplomasi", "Dünya", "Kültür Sanat", "İletişim" ve "Yayın" başlıklı 7 bölümden oluşuyor.

Dergiye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının web sayfası üzerinden erişilebiliyor.

