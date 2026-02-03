YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Okul çıkışı yol kesip para istediler, vermeyince meydan dayağı attılar

Bolu Sağlık Mahallesi'nde okul çıkışı evlerine giden ortaokul öğrencisi kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük bir grubun saldırısına uğradı. İddiaya göre zorla para isteyen şüpheliler, "hayır" yanıtını alınca küçük çocukları parka götürüp dakikalarca darp etti. Olay anına ait dehşet verici görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından aileler şikayetçi oldu, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 15:58, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 16:13
Olay, 8 Ocak tarihinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Canip Baysal Ortaokulu çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışında evlerine gitmekte olan kız öğrencilerin, okulla ilişiği bulunmadığı öğrenilen 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından önleri kesildi. İddiaya göre şüpheliler, ortaokul öğrencilerinden zorla para istedi. Taleplerine olumsuz yanıt alan grup, küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.

Dakikalarca darp ettiler

Parkta sıkıştırdıkları öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti. O anlar ise saldırgan grup tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar yer aldı.

Aileler şikayetçi oldu

Olayın ardından korku yaşayan mağdur öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Durumdan haberdar olan aileler hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Hastanede yapılan kontrollerde 1 öğrencinin vücudunda darp izlerine rastlandığı ve darp raporu aldığı öğrenildi. Mağdur öğrenciler ifadelerinde, grubun kendilerini sürekli takip ettiğini ve okul çıkışlarında yollarını kestiğini belirtti.
Konuyla ilgili harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.

