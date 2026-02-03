Okul çıkışı yol kesip para istediler, vermeyince meydan dayağı attılar
Bolu Sağlık Mahallesi'nde okul çıkışı evlerine giden ortaokul öğrencisi kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük bir grubun saldırısına uğradı. İddiaya göre zorla para isteyen şüpheliler, "hayır" yanıtını alınca küçük çocukları parka götürüp dakikalarca darp etti. Olay anına ait dehşet verici görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından aileler şikayetçi oldu, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Dakikalarca darp ettiler
Parkta sıkıştırdıkları öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti. O anlar ise saldırgan grup tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar yer aldı.
Aileler şikayetçi oldu
Olayın ardından korku yaşayan mağdur öğrenciler durumu ailelerine bildirdi.
Durumdan haberdar olan aileler hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Hastanede
yapılan kontrollerde 1 öğrencinin vücudunda darp izlerine rastlandığı ve darp
raporu aldığı öğrenildi. Mağdur öğrenciler ifadelerinde, grubun kendilerini
sürekli takip ettiğini ve okul çıkışlarında yollarını kestiğini belirtti.
Konuyla ilgili harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.