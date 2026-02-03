YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK, 2026 Yılı Becayiş Sürecini Başlatmalı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan memurların becayiş süreçleri için 2026 yılı taleplerini almaya başlamalı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 15:25, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 15:25
YÖK, 2026 Yılı Becayiş Sürecini Başlatmalı!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ilk defa başlatılan devlet üniversiteleri arasında karşılıklı naklen atanma imkanı doğrultusunda, uzun süredir kanayan bir yara olan tayin imkansızlığına bir nebze de olsa çözüm imkanının ilk adımları atılmış oldu.

Devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan memurlar, en çok iki tercih yaparak gitmek istedikleri illerdeki üniversitelere başvurularını yaptılar ve eşleşen kişiler üniversitelerin rızasıyla geçişlerini yaptılar.

İlk kez uygulanan bu süreçte bazı kısmi iyileştirmeye açık alanlar olsa da, çok uzun süredir beklenen bu duruma dair somut adımların atılması binlerce idari personelin geleceğe dönük umutlarını yeşertmeyi başardı.

Her ilk uygulama bir yandan umut anlamına gelirken, önümüzdeki yılların da geçmiş yıllardan alınan derslere göre daha iyi bir şekilde yapılmasını beklemek işin doğasında vardır.

Bundan dolayı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2026 yılı için idari personel karşılıklı naklen atanma sürecini bir takvime bağlı olarak ilan etmesi, kişilerin hangi tarihler arasında başvuru yapacağı, değerlendirme ve eşleşme sonuçlarının ilan edileceği tarihin önceden belirlenmesi ve kişilerin yeni üniversitelerine atanacakları tarihin duyurulması elzemdir.


