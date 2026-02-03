Dolar günü 43,48 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,4890 43,4900 43,4860 43,4870 Avro 51,4380 51,4390 51,3160 51,3170 Sterlin 59,4210 59,4310 59,4650 59,4750 İsviçre frangı 55,8990 55,9000 55,9650 55,9750 ANKARA ABD doları 43,4590 43,5390 43,4560 43,5360 Avro 51,3980 51,4780 51,2760 51,3560 Sterlin 59,3610 59,5710 59,4050 59,6150