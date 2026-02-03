Dolar günü 43,48 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 43,48 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 17:23, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,4890
|43,4900
|43,4860
|43,4870
|Avro
|51,4380
|51,4390
|51,3160
|51,3170
|Sterlin
|59,4210
|59,4310
|59,4650
|59,4750
|İsviçre frangı
|55,8990
|55,9000
|55,9650
|55,9750
|ANKARA
|ABD doları
|43,4590
|43,5390
|43,4560
|43,5360
|Avro
|51,3980
|51,4780
|51,2760
|51,3560
|Sterlin
|59,3610
|59,5710
|59,4050
|59,6150