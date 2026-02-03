YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarıyla vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kente genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde kentte meydana gelen deprem felaketinin yıldönümü sebebiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat Cuma günü egitim ve ögretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alnarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

