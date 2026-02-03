YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Diyarbakır'da kaybolan kadın dere yatağında ölü bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

Haber Giriş : 03 Şubat 2026 13:38
Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması bugün de devam etti.

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu kadının cansız bedeni köyün 2,5 kilometre uzaklığındaki dere yatağında bulundu.

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

