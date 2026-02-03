Çok Katmanlı Yeni Medya Düzeni

YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Gazeteci Yazar Aslan Değirmenci'nin son kitabı piyasaya çıktı. Çıra Yayınları etiketiyle tüm raflarda yerini alan 'Sentetik Medya' isimli yeni kitap, 'Yapay Zeka'nın medyaya etkisini ve sonuçlarını tartışmalı bir şekilde ele alıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 12:48
Dijital dönüşümün hızı medya sektöründe yeni bir kırılma noktasını işaret ederken, Aslan Değirmenci'nin kitabı bu dönüşümün hem teknolojik hem de sosyolojik sonuçlarını kapsamlı biçimde ele alıyor. Kitap; medyanın tarihi ile birlikte internet teknolojilerinin gelişimi ve günümüz yapay zeka etkisini ele alıyor. Çalışma, internet TV'nin klasik yayıncılık üzerindeki etkilerini somut verilerle ortaya koyuyor. 2020'lerden itibaren hızlanan platformlaşma sürecinin, bireysel yayıncılık, influencer ekonomisi ve yapay zeka tabanlı içerik üretimiyle birleşerek "yeni medya sınıfı" oluşturduğu belirtiliyor.

MEKANSIZ İÇERİK DÖNEMİ

Değirmenci; artırılmış gerçekliğin haber, belgesel ve spor yayıncılığında veri katmanlarını görünür kıldığını, sanal gerçekliğin ise içerik üretiminde yeni bir "mekansız stüdyo" anlayışı ortaya çıkardığını vurguluyor. Kullanıcı artık "uzaktan izleyen" değil; içeriğin içine giren, etkileşim kuran ve kendi akışını belirleyen bir katılımcıya dönüşüyor.

KÜRESEL SİSTEMİN ETKİSİNE DİKKAT!

Kitabın dikkat çeken bölümlerinden biri ise İçerik Güvenliği - Deepfake - Sentetik Medya üçgeni. Değirmenci, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde yapay spiker ve otomatik haber merkezlerinin rutinleştiğine dikkat çekiyor. Bu durumun hem fırsat hem de manipülasyon riski taşıdığı belirtiliyor. Çok uluslu ve uluslararası şirketlerin, manüplasyon ve içeriklerin sunumundan çok gerçekliğine ilişkin bu alana yoğunlaşmaları da kitapta yer alıyor.

GERÇEK VE SAHTE İÇERİKLER İÇİN UYARI

Kitap da ayrıca yapay zeka ve sentetik medyanın terör örgütleri tarafından kullanımına özel bir parantez açılıyor. Değirmenci, örgütlerin propaganda, psikolojik harp ve algı yönetimi amacıyla deepfake videolar, yapay zeka destekli sahte konuşmaları ve otomatik içerik üretim ağlarını kullanıldığına ilişkin uyarılarda bulunuyor. Bu noktada "sentetik içerik" ile "gerçek bilgi" arasındaki ayrımın yalnızca teknolojik değil, etik, hukuki ve güvenlik temelli bir mesele haline geldiği vurgulanıyor. Yazar, devletler, medya kuruluşları ve küresel teknoloji şirketleri arasında geliştirilecek ortak doğrulama mekanizmalarının, yeni medya çağında hem toplumsal güvenin korunması hem de dijital terörle mücadele açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyor.

Kitapta neler var?

. Medyanın tarihsel yolculuğu ve teknolojinin kırılma anları

. BERT, T5, GPT ve DALL-E gibi ileri yapay zeka modellerinin medya sektörünü nasıl dönüştürdüğü

. Ağ tabansız yapay zeka döneminin ayak sesleri

. Dijital korsanlık, deepfake operasyonları ve sentetik manipülasyonlar

. Yapay zeka etiği, telif ihlalleri ve geleceğin hukuk tartışmaları

. Dijital bağımlılık, dijital kimlik, dijital yalnızlık ve toplumsal sonuçları

. İnternet TV, AR/VR yayıncılığı, yapay zeka fotoğrafçılığı ve sinema sektörünün yeni yüzü

