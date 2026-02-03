Türkiye ile Özbekistan'dan serbest ve özel ekonomik bölgelerde yatırım ortaklığı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmeler ile Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'nın ardından önemli anlaşmalara imza atıldı.

Bunlardan biri de Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında serbest ve özel ekonomik bölgeler alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı oldu.

İki ülkenin özel sektörleri serbest bölgelerin avantajından yararlanacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre söz konusu mutabakat zaptıyla iki ülke arasında serbest bölgeler alanında uzun vadeli bir iş birliği tesis edilecek. Böylece ikili yatırım ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kurulması planlanan mekanizmalarla karşılıklı mal akışının artırılması ve iki ülkenin özel sektörlerinin Türkiye ve Özbekistan'daki serbest bölgelerin avantajlarından yararlanmaları için teşvik edilmeleri amaçlanıyor. Bu adımın iki ülke arasındaki ticaret hacminin gerçek potansiyeline ulaşmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Ortak çalışma grubu oluşturulacak

Mutabakat zaptı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin koordinasyonu için iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda serbest bölgeler ve özel ekonomik bölgelerin stratejik gelişimi için deneyim ve uzmanlık alışverişinin gerçekleştirilmesine, bu bölgelerde yatırım ortamının iyileştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesine, bölgelerin gelişmesini sağlamak amacıyla yatırım ve teknoloji çeken modeller oluşturulmasına yönelik çalışmalar planlanıyor.

Ticaret hacminin artırılması ve iktisadi iş birliğinin ilerletilmesi noktasında her iki ülkenin serbest bölgelerinin etkili birer aktör olacağı değerlendiriliyor.

İmzalanan zaptla başarılı serbest bölge ve özel ekonomik bölge tasarımı, yönetimi ve tanıtım modelleri için deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasına odaklanılacak.

İş birliği fırsatlarının keşfedilmesi ve değerlendirilmesi için eğitim kursları, konferanslar ve karşılıklı heyet ziyaretleri düzenlenecek. Özbek yatırımcıların, Türkiye'deki serbest bölgelere yatırım yapmaları durumunda yabancı ve yerli sermaye ayrımı yapılmaksızın, bu bölgelerde sunulan teşviklerden yararlanmalarına imkan tanınacak.

Serbest bölgeler-Özbekistan ticaret hacmi geçen yıl 171,5 milyon dolar oldu

İki ülke arasında geçen yıl gerçekleşen 3,1 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin 2,1 milyar dolarını ihracat oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye'nin serbest bölgeleri ile Özbekistan arasında 78 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 171,5 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti.

Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatında ise demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, otomobiller ve örme giyim eşyası ilk sırada geldi. Bu ülkeden dış alımda ise bakır ve bakırdan eşya, pamuk ve ipliği ürünleri ilk sıralarda yer aldı.