Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!

Isparta Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda hem kız hem de erkek öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiği iddiası infiale yol açtı. Mülki amirler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma neticesinde, Okul Müdürü Ömer K. görevinden alınarak öğretmen olarak başka bir kuruma atandı. Kameraların söküldüğü okulda, müdürlük makamına geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.

Isparta'da bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiğinin ortaya çıkmasının ardından, mülki amirler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü görevden alındı.

Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, mülki amirler ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından veliler ve vatandaşlar duruma tepki gösterirken, söz konusu kameralar kısa sürede okuldan söküldü.

Okul müdürü görevden alındı, geçici görevlendirme yapıldı

Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen mülki amirler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sorumluluk tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Soruşturmanın ilk aşamasında okul müdürü Ömer K.'nin görevden alındığı, öğretmen olarak başka bir okula görevlendirildiği öğrenildi. Okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.

