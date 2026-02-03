Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmez

TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi, bölgemizin sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 17:42, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 17:43
Yazdır
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmez

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de bütünleşme sürecinde atılan güçlü adımları dikkatle takip ettiklerini ve gelinen noktayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan "10 Mart Mutabakatı"nın çerçevesi ile 30 Ocak Anlaşması'nın hükümlerine tam bağlılığın, Suriye'ye huzur, bölgeye istikrar getireceğini belirten Kurtulmuş, "Mutabakatlara riayet etmek, bölgenin büyük bir kısmını ateş çemberinden çıkarmak demektir. Taahhütler hayata geçtikçe gerçek barış sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, varılan mutabakatın, askeri ve idari açıdan kademeli entegrasyonu hedeflemesinin bölge barışı adına kıymetli bir fırsat olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bütünleşme, Suriye'nin devlet kapasitesini artırarak yeni bir güvenlik mimarisine kapı aralamaktadır. Tüm toplumsal kesimlerin el birliğiyle, yerel çeşitliliği saygın biçimde koruması ve devlet otoritesinin adaletle tesisi yeni dönemin ana omurgasıdır. İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi, bölgemizin sigortasıdır. Arap, Kürt, Türk ayırmaksızın, hiçbir kimliği, inancı ve düşünceyi ötekileştirmeksizin her bir Suriye yurttaşının siyasal sistemde onurlu ve güvenli yeri sağlanmalıdır. Parçalanma, dağılma, vekalet yapılanmaları ve fiili bölünmeler kimseye huzur getirmez. Birlik ve dirlik içinde bir Suriye, Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için güvenceler üretecektir."

- "Üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toprak birliği, egemenlik birliği ve devlet birliği sayesinde "gelecek birliğinin" de sağlanacağını belirterek, "Birlik, dirlik, bütünlük, Suriye'de de bölgemizde de oyunları bozacak olan yegane anahtardır. Suriye'nin bütünlüğü için atılan her adım, Terörsüz Türkiye hedefimizi de güçlendirmektedir. Terörsüz Türkiye, sınırımızın her iki yakasında huzurun artmasını ve bölgeyi içine çeken karanlık emperyal ağların çözülmesini sağlayacaktır. Bu istikamette ortaya koyduğumuz irademiz mutlaka başarıya ulaşacaktır. Kazanan, bölgedeki tüm halklar, kaybeden, şiddetin diliyle siyaseti rehin almaya çalışanlar olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Terör örgütlerinin tehditlerinin bitmesiyle siyasete daha fazla söz imkanı açılacağına dikkati çeken Kurtulmuş, terörün bitmesiyle kardeşliğin de büyüyeceğini vurguladı.

Kurtulmuş, yeni dünya düzeni tartışmalarının hızlandığı bir dönemde Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin güç rekabetinin nesnesi olmayacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bölge halklarıyla beraber tüm gücüyle sahici barışın yanında durmaya devam edecektir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de toprağının bölünmesine rıza göstermeyiz. Suriye Suriyelilerindir. Suriye güçlü olursa ve adaletle ayağa kalkarsa bölgedeki tüm dostlarımız kazanacaktır. Suriye'de birliği ve bütünleşmeyi destekleyerek tarafları kapsayıcı siyasal akla davet etmeyi sürdüreceğiz. Demokratik rehberlik ve kolaylaştırıcılık sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Suriye'nin yeniden inşasında, kurumlarının güçlenmesinde, sınır güvenliğinin tesisi ve terörle mücadelede üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber