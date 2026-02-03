Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemal Turan atandı

Olay, geçtiğimiz ay Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile bir öğretmen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında darp edilen Öncü, olayın ardından izne ayrıldı.

İstifayı sosyal medya hesabından duyurdu

Yaşanan olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem darp olayı hem de kavganın çıkış nedenine ilişkin iddialarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hakkında yürütülen idari soruşturmanın selameti açısından görevinden ayrıldığını duyuran Fatih Öncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilme talebinde bulunduğunu belirtti.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atama

Öncü'nün görevinden ayrılmasının ardından Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Cemal Turan atandı. Turan'ın bugün itibarıyla yeni görevine başlamasının beklendiği öğrenildi.