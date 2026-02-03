Menderes Nehri taştı: 2 bin dönümlük arazi sular altında kaldı

Aydın'da son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede zaman zaman sağanak şeklinde devam eden yağışlar nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, İncirliova ve Germencik arasında kalan tarım arazileri sular altında kaldı. Taşkın sonucu içinde buğday tarlalarının da olduğu yaklaşık 2 bin dönümlük arazi zarar gördü. Bölgedeki üreticiler, ekili alanların büyük bölümünün suyla kaplanması nedeniyle endişe yaşarken, hasarın boyutunun suyun çekilmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Afetin yaşandığı bölgelere gelen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Taşkına neden olan ve patladığı belirtilen sulama kanalındaki taşkın noktası, iş makineleriyle taş ve toprak kullanılarak kapatılmaya çalışıldı. Ekiplerin, suyun kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

Bölgede inceleme yapan Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, ovada 45 bin dönüm ekili alan olduğunu, bunun 30 bin dönümünün buğday ve arpadan oluştuğu belirtti. Çapakçıoğlu, "Barajların doluluk seviyeleri çok kötü olduğu için, yağışlar için çok dua ettik. Beklenen yağmurlar yağdı. Sonunda mahsulleri ektiğimizde iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Yağışların da devam edeceği söyleniyor. Maalesef Menderes Nehri'nde belli bölgelerde taşkınlar oldu. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah bir an önce bakım onarım işleri biter su seviyesi düşer arazilerdeki ürünlerimizin devamını getiririz. Burada buğday ve arpa ekimi vardı. Bu arazilerimizin yüzde 80'inde buğday ekimi vardı. Şu an neredeyse yarısı sular altında. Ama seviyenin biraz düştüğünü görüyoruz. İnşallah 2, 3 gün içerisinde sular çekilir" dedi.