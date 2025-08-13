Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı açıklandı. Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın'ın üç ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye geçeceği belirtiliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 21:15, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 21:17
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik açıklamalar, siyaset gündemini hareketlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın'da partisinin il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Zeybek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise konuyla ilgili Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğini" söyledi.

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na tepki gösterdi. Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından konuya ilişkin açıklamasınra "Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın AK Parti'ye yeni katılımlar olacağını duyurmuştu.

CHP GENÇLİK KOLLARINDA GÖREVDEN ALMA

Öte yandan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç'ın görevinden istifa ettiğine yönelik haberin doğru olmadığını belirterek, Kılıç ve yönetiminin CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulunca görevden alındığını duyurdu.

Bozkurt, "Partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı disiplinsiz tutumları nedeniyle, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve yönetimi, Karacasu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Köşk İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Nazilli İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Yenipazar İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulumuzca görevden alınmıştır" dedi.

